23歲OL上班途中失蹤「8天後確認身亡」！遺體從附近河裡打撈上岸

▲23歲失聯女孩身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇無錫一名23歲正妹9日晚上夜班途中，拐入與上班地點反方向的社區後失聯。事發前失蹤女孩並無異常，而且還買好了隔天回老家的票，並和朋友約好要一起吃飯。8天後，據《央視新聞》報導，女孩已確認身亡，遺體已從事發地附近打撈上岸。目前，其墜河原因正在調查中。

一段網路影片顯示，12月9日晚10時24分，一個女孩步行進入一個社區。4分鐘後，女孩的身影出現在該社區的北門，她當時正試圖打開北門，手臂支撐在圍牆上。

影片發布者稱，影片中的女孩是自己表妹，今年23歲，安徽合肥人，兩個月前，來到無錫市富力喜來登酒店工作，12月9日晚穿過無錫景鴻苑社區北角小門後失蹤了，盼知情人提供線索。姑姑也透露，有一個外送員曾在當晚看到牛女，坐在社區附近的竹林裡面哭泣。

▲23歲失聯女孩最後身影。（圖／翻攝自微博）

女孩母親透露，當晚牛女本該於23點到達酒店上班，在從宿舍去上班的路上，走進了本不該路過的景鴻苑社區，「通過監視器畫面，女兒進入社區後向一名住戶打聽社區後門，然後就從後門走了。到了社區外，那裡的監視器壞了，就看不到女兒的身影了。」牛女母親還表示，女兒沒有男朋友，平日非常乖巧，這種失聯的情況還是第一次。

15日，監視器畫面裡牛建軍最後經過的小區北門雖有門禁系統，但內側門旁設有按鈕，小區內任何人都可以通過這扇門走到外面的沿河小道上。沿河小道邊的欄桿高度有30到40公分，河道附近沒有攝影機。住在附近的居民表示，該河道最深處達6米，很多居民在飯後會沿著河邊散步。

此前，無錫警方通報稱，失聯女孩在無錫一家酒店工作，12月10日晚，無錫市濱湖警方接到其家人和單位領導報警，表示女孩失蹤，接報後警方立即成立調查組，圍繞失聯女孩的住宿地、途經地、工作單位及交往人員等相關線索開展了全面調查和搜尋工作。

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