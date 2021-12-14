星巴克換標籤用過期食材！陸員工曝「前輩都這麼教」　公司認了

記者鄭思楠／綜合報導

網曝咖啡巨頭星巴克大陸部分門店在食材過期後仍繼續用，有的食材被人為「延保」一周，以及承諾「開封後不過夜」的糕點，第二天偷偷上架。隨後門店嚴正否認稱，肯定不存在過期食材繼續賣的情況。不過，13日，星巴克中國經過調查後發布公告，承認使用過期食材並致歉。

據此前《新京報》報導，記者在江蘇無錫市兩家星巴克門店臥底調查發現，在所謂的「金標準」下，一些門店觸碰了食品安全的紅線，食材過期後仍繼續用，做成多款暢銷飲品售出；主管、店員「言傳身教」篡改保質期，有的食材被人為「延保」一周；承諾「開封後不過夜」的糕點，第二天偷偷上架。

▲陸媒臥底星巴克。（圖／翻攝自新京報）

13日上午，星巴克無錫昌興大廈店相關工作人員回應稱，門店肯定不存在過期食材繼續賣的情況，目前當地相關部門正在店內調查，門店及公司會將調查結果進行公布。

12月14日消息，12月13日晚，星巴克中國官微針對出現的食安問題進行致歉。官方表示，已確認12月13日媒體報導的兩家無錫門店的員工確實存在營運操作上的違規行為，並向消費者致歉。

▲星巴克承認使用過期食材。（圖／翻攝自新京報）

同時，星巴克中國官微稱，已於第一時間採取了一系列行動，其中包括關閉涉事門店進行調查與整改；大陸所有星巴克門店立即啟動食品安全標准執行情況的全面自查；立即組織對所有門店零售夥伴的重新培訓，嚴格落實公司食品安全制度等六項舉措。

值得一提的是，星巴克表示，「進入大陸市場22年來，我們一直將食品安全放在首位。」對於此次事件，星巴克致歉，「再次深表歉意，並將積極改正，同時，我們會密切配合政府相關部門的調查，也懇請公眾及媒體對我們進行持續監督。」