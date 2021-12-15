23歲正妹上班路上離奇失蹤　最後身影曝「走進不該路過的社區」

▲23歲正妹上班路上失蹤。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇無錫一名23歲正妹9日晚上夜班途中，蹊蹺失蹤至今杳無音信。表姐表示，事發前失蹤女孩並無異常，而且還買好了隔天回老家的票，並和朋友約好要一起吃飯。事發後，女孩最後身影被拍到，走入上班地點反方向的一個社區。家人看後懷疑，「她是著急去見什麼人？」

據《極目新聞》報導，12月9日晚，江蘇無錫23歲牛姓正妹上夜班途中，步行穿過一個社區後，在社區外蹊蹺失蹤，至今杳無音信。目前，無錫市警方正對此展開調查。

一段網路影片顯示，12月9日晚10時24分，一個女孩步行進入一個社區。4分鐘後，女孩的身影出現在該社區的北門，她當時正試圖打開北門，手臂支撐在圍牆上。

▲女孩最後身影。（圖／翻攝自微博）

影片發布者稱，影片中的女孩是自己表妹，今年23歲，安徽合肥人，兩個月前，來到無錫市富力喜來登酒店工作，12月9日晚穿過無錫景鴻苑社區北角小門後失蹤了，盼知情人提供線索。姑姑也透露，有一個外送員曾在當晚看到牛女，坐在社區附近的竹林裡面哭泣。

女孩母親透露，當晚牛女本該於23點到達酒店上班，在從宿舍去上班的路上，走進了本不該路過的景鴻苑社區，「通過監視器畫面，女兒進入社區後向一名住戶打聽社區後門，然後就從後門走了。到了社區外，那裡的監視器壞了，就看不到女兒的身影了。」牛女母親還表示，女兒沒有男朋友，平日非常乖巧，這種失聯的情況還是第一次。

富力喜來登酒店一名工作人員表示，當日酒店發現牛女沒有上班，於是第一時間報案，並聯繫了她的家屬，後來陪她的親屬到派出所立案，「目前警方正在調查中，我們都在等消息，都希望她平安。」

無錫市河埒口派出所一名工作人員透露，他們已經接到該起警情，警員正在展開調查，目前女孩還沒有找到。