最新調查：白天酒駕肇事率逼近夜晚　「無自覺酒駕」成隱形殺手

▲交通部道安會提醒，民眾年節聚餐只要有吃含酒精料就切勿開車。示意圖，非當事人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者許維寧／台北報導

年關將近酒局飯局越來越多，根據交通部道安會統計，酒駕高峰時段為下午16時至晚間20時，以及晚間20時至午夜24時，尤其下午16時至晚間20時佔全天後酒駕時段比例約26%，比晚間還要高，呼籲民眾留意「無自覺酒駕」狀況，聚餐時若有吃藥膳排骨、麻油雞等含酒精料理，凡是攝取酒精就不要開車。

根據交通部道安會最新統計數據，近年酒駕件數、死亡人數逐年減少，今年一至九月間酒駕案件導致受傷人數相較去年同期減少590人，下降約7.1%，但酒駕死亡人數仍達233人，相較去年同期增加28人、約13.7%。

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另外道安會統計也發現，酒駕時段以下午16時至晚間20時，以及晚間20時至午夜24時為最高峰，其中下午16時至晚間20時多為白天飲酒所導致，打破過去民眾多以為酒駕多在晚間發生，尤其下午16時至晚間20時佔全天後時段比例高達26%，晚間20時至午夜24時亦有22%。

道安會指出，該現象背後代表民眾對酒類飲料酒精佔比、酒精代謝缺乏正確認識，如天冷吃麻油雞、薑母鴨、藥膳排骨體內殘留的酒精確實可能超過酒測值，造成無自覺酒駕，凡是品嚐含酒精成分的菜餚、酒品之後都應該要有充分的休息時間、待體內酒精代謝，切勿開車上路。