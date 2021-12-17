媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

▲張姓婦人的女兒想報復母親同居人，不慎撞倒路邊圍牆，還害母親被懷疑酒駕。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區日前發生車輛撞倒圍牆案，警方到場發現受傷的張姓婦人渾身酒氣坐在車旁，依酒駕罪移送，張婦女兒趕忙向檢察官澄清，車子是她開的，她因看到母親被同居人打，氣得想撞他，不小心撞到牆，還害得後座母親受傷，台北地檢署17日根據安全氣囊上2滴血跡DNA比對，監視畫面等事證，處分不起訴張婦。

檢方調查，張婦是在5月3日凌晨，和同居人到新店安康路的1間餐廳吃飯喝酒時，一言不合發生爭執，同居人打電話叫張婦女兒去把媽媽接走，女兒抵達時，坐在車上就看到媽媽在店門口和人發生肢體衝突，當下覺得媽媽被打了，氣得等媽媽坐上車，就加足馬力，準備衝撞媽媽的同居人。

▲檢警在駕駛座安全氣囊採到血跡，比對DNA與張婦不符。（示意圖／取自免費圖庫pexel）

好在女兒沒有控制好方向盤，車子一偏，沒有碰到任何人，但是迎頭撞上一旁的修車廠圍牆，撞擊力大到圍牆應聲倒下，車頭毀了，安全氣囊也爆開，張婦母女倆都受了傷，現場的人幫忙打電話報警，女兒則急著回家拿幫媽媽拿健保卡準備送醫。

警方獲報到場時，只看到張婦坐在車旁路邊，語無倫次，無法清楚表達自己狀況，先將她送到耕莘醫院急救沒有大礙後，再測試酒精濃度達每公升0.45毫克，因此將張婦依公共危險罪移送，女兒發現想救母親反害母親被抓，向檢察官坦承自己才是駕駛，並說明事發原委。

檢察官詳細比對行車器錄器以及路口監視畫面，張婦當時的確是走過駕駛座，打開後座車門坐進去，且警方在安全氣囊上採集2滴血跡檢體比對，和張婦的DNA不相符，但不排除為血親所有，因此採信女兒說詞，處分不起訴張婦，至於撞倒圍牆等其他可能的刑案責任，則因當事人和解未追究。

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