冬季尾牙將近　苗警加強防制酒後駕車

▲年關將至，為加強防制酒後駕車肇事發生，苗栗警方將以全面攔檢方式實施路檢，提高執法強度及頻率，以杜絕酒駕事故憾事。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

冬令時節又正逢冬至、尾牙，為加強防制酒後駕車肇事發生，苗警運用警政數據分析，選擇轄區易肇事時間、路段及易發生酒後駕車違規肇事地點等周邊道路，採取全面攔檢方式實施路檢，提高執法強度及頻率，以杜絕酒駕事故憾事。

經警方統計分析，2020年及2021年取締酒駕件數，發現每年1月至3月為酒駕之高峰期，占全年度酒駕總件數約30％。另運用大數據分析轄內酒駕熱時、熱區，每日最易發生酒駕時段為晚間10時至00時、第二為下午4時至6時，熱區則依序為苗栗市為公路、竹南鎮公義路、頭份市公北三路。

警方表示，因疫情趨緩，餐廳業者配合「振興5倍券」推動優惠措施，國人飲酒機會大增，恐衍生酒後駕車情事，警方已全面針對轄區易發生酒駕的時段及路段加強取締，以遏止酒駕歪風，並宣導酒後應「指定代理駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」，配合政府「酒駕零容忍」政策。

另外，警方同時也持續規劃夜間警環監跨領域聯合稽查勤務，針對改裝車體、排氣管等違規行為加強稽查，以確保人民生命與財產安全。

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