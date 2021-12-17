大陸下修去年GDP增速至2.2%　減0.1個百分點

▲大陸下修去年GDP增速。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸下修去年GDP增速，國家統計局17日表示，經過最終核實，去年大陸GDP總量為101兆3567億元人民幣，比初步核算數減少了2419億元人民幣，按不變價格計算，比上年增長2.2%，比初步核算數下降0.1個百分點。

公告指出，按照國內生產毛額（GDP）核算和數據發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。分項表格顯示，從產業來看，第一產業的現價總量較初步核算數上調，第二、三產業較初步核算數均有所下調。

當局稱，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。近日根據統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等，對去年GDP數據最終核實。

受新冠肺炎疫情影響，去年大陸GDP仍維持增長，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

路透指出，在大陸換屆之年的2022年，「穩」不僅是個經濟問題，也是個政治問題，「三重壓力」之下，明年大陸經濟預料正式開啟「5時代」，分析人士預計實際GDP增速在5.5%左右，而政府依然會設定一個增長目標，預估在5%以上

大陸國家統計局於今年1月18日公布去年大陸GDP總量為101兆5986億元，較2019年成長2.3%。