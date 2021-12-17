　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸下修去年GDP增速至2.2%　減0.1個百分點

▲大陸2020年GDP首破100兆人民幣。（圖／CFP）

▲大陸下修去年GDP增速。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸下修去年GDP增速，國家統計局17日表示，經過最終核實，去年大陸GDP總量為101兆3567億元人民幣，比初步核算數減少了2419億元人民幣，按不變價格計算，比上年增長2.2%，比初步核算數下降0.1個百分點。

公告指出，按照國內生產毛額（GDP）核算和數據發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。分項表格顯示，從產業來看，第一產業的現價總量較初步核算數上調，第二、三產業較初步核算數均有所下調。

當局稱，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。近日根據統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等，對去年GDP數據最終核實。

受新冠肺炎疫情影響，去年大陸GDP仍維持增長，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

路透指出，在大陸換屆之年的2022年，「穩」不僅是個經濟問題，也是個政治問題，「三重壓力」之下，明年大陸經濟預料正式開啟「5時代」，分析人士預計實際GDP增速在5.5%左右，而政府依然會設定一個增長目標，預估在5%以上

大陸國家統計局於今年1月18日公布去年大陸GDP總量為101兆5986億元，較2019年成長2.3%。

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
ATM「超狂功能」現在才知道！　內行讚：救急超好用
流浪漢被倒進垃圾車「活活輾死」　驗屍官驚：職涯中第一次見
惡魔夫妻！把爸全裸關陽台「活活餓死」　馬桶刷凌虐
陳松勇大砲金句連發　虧周遊尪放閃像「抱殭屍考古」
快訊／戴資穎擊敗辛度搶下4強門票　粉碎世錦賽8強魔咒
陳松勇突病逝！　影后悲痛發聲了
被點名轉戰富邦！　王建民首度回應了
快訊／康凱證實陳松勇死訊「疑與兩因素有關」　忍痛打理好友後事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸下修去年GDP增速至2.2%　減0.1個百分點

兩岸大千文化藝術交流活動於四川舉行　聚焦打造張大千文創「IP」

北京冬奧採「全程閉環管理」　入境前接種疫苗免21天隔離

陸：立陶宛未通知就撤走所有外交人員　自編自導一場鬧劇

他站特斯拉旁「神複製馬斯克」　 網友見黑衣照片驚：根本同一人

50萬元現金受潮「黏作伙」 老太太拿吹風機吹乾成「脆片」急求助

王毅與索羅門外長通話　承諾中國將協助重建

美決心確保台海和平穩定　國台辦：民進黨當局倚美謀獨必遭挫敗

中國加強整頓藝文界　北京市將對作家集中培訓

她吃飯喝水「吞刀片般劇痛」…飽受怪病折磨3年　竟是腦神經短路

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

口吃男勤練習克服恐懼自信點餐　披薩店員耐心聆聽暖回：沒關係

大陸下修去年GDP增速至2.2%　減0.1個百分點

兩岸大千文化藝術交流活動於四川舉行　聚焦打造張大千文創「IP」

北京冬奧採「全程閉環管理」　入境前接種疫苗免21天隔離

陸：立陶宛未通知就撤走所有外交人員　自編自導一場鬧劇

他站特斯拉旁「神複製馬斯克」　 網友見黑衣照片驚：根本同一人

50萬元現金受潮「黏作伙」 老太太拿吹風機吹乾成「脆片」急求助

王毅與索羅門外長通話　承諾中國將協助重建

美決心確保台海和平穩定　國台辦：民進黨當局倚美謀獨必遭挫敗

中國加強整頓藝文界　北京市將對作家集中培訓

她吃飯喝水「吞刀片般劇痛」…飽受怪病折磨3年　竟是腦神經短路

LIVE／國民黨公投前夕大造勢　朱立倫夜宿自由廣場「為民主守夜」

外送員看9樣商品「全是水」秒轉單　網傻眼：他家失火了嗎

LIVE／蔡英文最後衝刺「四個不同意」　民進黨造勢萬人擠爆凱道

女模與豹拍照遭攻擊毀容　撿回一命秀「難忘合影」懇求：別殺死牠

證交所公告　英瑞-KY 1月27日下市

糗了！桃市地王又是它16連霸　昔日速食店卻人去樓空

阿翔「玩Cosplay」嚇哭女兒！　合體浩子捐衣做公益

曹西平嘆王力宏離婚「偶像真可憐」！八卦狂飛：好像都躲床下偷聽

王建民看兄弟二軍投手這4人成長多！點名陳琥心態進步

雲林台電外包商遭攻擊！打沒兩下武器被奪急撤　網酸：別丟人

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

大陸熱門新聞

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

網紅吃燒烤討免單　女店員1句嗆爆

女老師質疑南京大屠殺死亡數　被學校開除

大陸「物流國家隊」掛牌成立　火速併購四公司

他撞臉馬斯克根本同一人！ 網友見照片驚呆

幼稚園要求帶「一盆多肉」到校觀察 3歲娃拎一包「豬肉絲」來了！

年輕夫妻中毒身亡留下8子女…大伯全收養

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

陪睡保姆「白天做飯晚上陪床」月薪曝

她吃飯喝水吞刀片般劇痛　飽受怪病折磨3年

大陸再增本土「56+2」　浙江疫情嚴峻單日44例

陸首輛「吊掛式」磁浮列車亮相 採江西稀土永磁技術時速達120KM

更多熱門

相關新聞

大陸再增本土「56+2」　浙江疫情嚴峻單日44例

大陸再增本土「56+2」　浙江疫情嚴峻單日44例

大陸國家衛健委17日通報，昨日新增76例新冠肺炎確診病例，其中境外輸入20例，本土病例56例，浙江新增人數最多，佔44例。此外，當日另有無症狀感染者23例，其中境外21例，本土2例。此外，針對大陸疫情復燃，多地已經公布要求，進返城須持核酸證明。

大陸「物流國家隊」掛牌成立　火速併購四公司

大陸「物流國家隊」掛牌成立　火速併購四公司

央行上修今年經濟成長率　學者：出口、民間投資表現佳

央行上修今年經濟成長率　學者：出口、民間投資表現佳

大陸11月投資、消費均低於預期　經濟復甦動能恐趨弱

大陸11月投資、消費均低於預期　經濟復甦動能恐趨弱

台綜院上修經濟成長率至6.07%　劉泰英：美國若貨幣緊縮「先衝擊台股」　

台綜院上修經濟成長率至6.07%　劉泰英：美國若貨幣緊縮「先衝擊台股」　

關鍵字：

大陸GDP

讀者迴響

熱門新聞

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

快訊／金馬影帝陳松勇過世！　縱橫演藝圈50年…享壽80歲

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

金馬影帝陳松勇離世！　留200萬遺產給看護

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面