大陸「物流國家隊」掛牌成立　火速併購四公司

▲大陸物流國家隊「中國物流集團」6日合併中國鐵路物資集團與中國誠通控股集團後掛牌成立。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸物流國家隊「中國物流集團」6日合併中國鐵路物資集團與中國誠通控股集團後掛牌成立，馬上就開始就大舉併購。大陸國家市場監管總局反壟斷局16日公告，中國物流集團收購四家公司股權案進入公示期。這意味物流國家隊還在持續併購壯大中。

中國物流集團是「站在巨人的肩膀上」整合成軍，中國鐵路物資集團的前身為鐵道部物資管理局，是大陸成立時間最早、規模最大的鐵路生產性服務綜合提供商，旗下有鐵物股份及國統股份兩家上市公司，總資產607.7億元人民幣，年營收657.7億元人民幣。

中國誠通控股集團則是由國家物資部19家直屬物資流通企業合併組建而成，承擔重要生產計劃性收購、調撥、倉儲、配送任務，總資產達近人民幣4,000億元，年營收為人民幣1,242億元。誠通控股也是國資委下屬，擁有國企中最大的倉儲物流集群，旗下華貿及中儲股份為上市公司。

據《億歐網》報導，中國物流集團合併這兩大巨頭正式成立後，並同步引入東方航空、中國遠洋海運、招商局集團作為戰略投資者，形成緊密戰略協同。

新組建的中國物流集團，目前經營網點遍布30個省市及全球五大洲，擁土地面積2,426萬平方公尺，庫房495萬平方公尺，料場356萬平方公尺；擁有鐵路專用線120條，期貨交割倉庫42座；整合專業公路貨運車輛近300萬輛；國際班列縱橫亞歐大陸，在國際物流市場具競爭優勢。