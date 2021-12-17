▲幸福林口冬至進補系列一「親情」。



圖、文／新北市政府提供

氣象局預報本週五（17日）起再度急速降溫，且再過幾天即將迎來農曆節氣最寒冷的「冬至」，除了吃湯圓、祭祖等傳統習俗外，為促進林口各商家商機，新北市林口區公所結合醒吾科技大學學生合作，推出媲美偶像劇系列海報及暖心影片，強力行銷林口在地優質商家。

▲幸福林口冬至進補系列二「愛情」。



新北市林口區公所經建課鄭舒文課長表示，公所近年來持續結合地方產業推動各項觀光行銷，之前結合林口有機小農打造林口有機村品牌、老街商圈辦理推廣活動、襪子觀光工廠、林口茶農客製化伴手禮等等，這次也希望在冬至前夕，將林口許多人氣商家，例如：老街的青年小吃、溜溜貝果、食穀綠豆湯……等等，推廣行銷出去，鼓勵民眾來林口在地消費，促進產業活絡，振興地方經濟。

▲幸福林口冬至進補系列三「探索」。



本次活動總企劃莊明珊秘書表示，這次公所首次結合醒吾科大流行音樂系同學，企劃幸福林口補冬系列，製作偶像劇等級的海報及影片，以人生各種情感為主題，分別到林口最著名的火鍋店、薑母鴨、貝果店及甜點店拍攝外景。第一張海報親情，火鍋是很多人與家人團聚吃飯的首選，林口著名的養心殿，運用各種配方調製養生湯底；第二張愛情，紅豆湯圓是愛情裡著名的象徵，店內的日式裝潢很適合熱戀中的情侶在寒冬中一起來品嘗甜食；第三張探索，則是到吸引很多網美前往拍照打卡的溜溜貝果店取景，美式風格的裝潢讓人一進去就彷彿置身國外；最後一張友情，在薑母鴨店很常會看到三五好友結伴前往聚餐小酌，老字號帝王食補薑母鴨採用紅面番鴨作為主要食材，還有羊肉爐、養生雞湯等多種選擇，更是冬天不可少的進補聖品。

▲幸福林口冬至進補系列四「友情」。



林口區宗男診所以肝膽腸胃科著名的林醫生表示，進入冬令時節，除了會吃湯圓應景過節，有不少人會相揪親朋好友一起去「冬令進補」，熱騰騰的火鍋常是大家聚餐的首選，不過不要小看這小小的一鍋，提醒大家儘量避免喝熬煮過久的湯頭、少吃加工類食材，而醬料部分建議減少使用沙茶、豆瓣、豆腐乳等較為濃稠的醬料，建議以少許醬油搭配比較好，先吃蔬菜、少用沾醬，避免肥了肚皮、瘦了荷包，還失了健康。

▲林口公有市場外張貼系列海報吸引民眾目光。



新北市林口區公所藍品畯區長表示，這次推出冬至系列主題，除了因應冬至的到來與大家一起分享冬至進補的美食，主要也是透過創意行銷的方式來行銷林口在地的商家，除了前導的海報以外，最終回的暖心影片也結合了網路抽獎活動邀請民眾一起來抽獎，這次活動的獎品更是重磅抽出人氣網紅推薦過的網美貝果店商品兌換券及公所與觀光工廠共同設計的特色襪子禮盒，活動詳情請上林口區公所粉絲專業「林口區公所、天空之城」(https://pse.is/3wvt5t)查詢，現在也將系列海報印製出來貼在林口公有市場外，增加活動的曝光度讓來往的民眾觀賞並可透過海報上的資訊一同參與臉書活動。

▲民眾可於海報上資訊一同參與臉書活動。



【冬至前夕寒流強襲 林口公所推出超暖心短片陪你一起過冬】https://pse.is/3ryqwj