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女友爛醉竟被載到山上槍殺　男友無罪改判殺人罪12年半定讞

▲▼槍殺小舅子女友遭判無期徒刑的吳上誼（藍衣者），以及無罪的洪國峰（黃衣者）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲槍殺女子遭判無期徒刑的吳上誼。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗男子洪國峰，不滿賴姓女友疑似與人曖昧，趁著賴女爛醉，與胞姊的男友吳上誼，將賴女一同載到山上槍殺後棄屍。吳男一審遭判無期徒刑、洪男獲判無罪。但二審高院改認定洪男、吳男2人共犯「殺人罪」，洪男改判有期徒刑12年半，吳男維持無期徒刑。案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，29歲的洪男，其胞姊與30歲的吳男交往（目前已經結婚，洪男成為吳男的小舅子）。洪男在去年2月底帶著女友，跟著胞姊、吳男，2對情侶到小琉球遊玩，期間洪男因不滿女友疑似與人曖昧，打傷女友臉部。2天後返回桃園，女友將受傷照片傳給友人，此舉引發洪男不滿，又大打出手，甚至驚動員警到場關切，但事後2人又和好如初。

案發於隔日，3月1日晚間，4人因洪男生日，在摩鐵開房慶生。期間洪男又懷疑女友與人曖昧，2人大吵。晚間10點多慶生結束退房後，吳男開車載著眾人離開，隨後將車輛往三峽山區開去。停在山上某空地後，吳男、洪男與其女友，3人走下車輛，吳男拿出手槍朝洪男女友連開3槍，洪男女友當場死亡，吳男抓起屍體，丟入一旁竹林內棄屍，並開車離去。

警方獲報後，進行攻堅，逮捕2人，檢方依照「殺人罪」提起公訴。一審法院審理後，將吳男判處無期徒刑；洪男雖然在場，但法院認為他並無參與殺人過程，判決無罪。上訴二審後，高等法院審理時，洪男仍辯稱不知情；不過高院改認定洪男、吳男共犯「殺人」、「棄屍」等罪，吳男仍維持無期徒刑、褫奪公權終身，洪男則無罪改判有期徒刑12年6月。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

此外，女子死亡的事情，因洪男在臉書上透漏訊息，被死者的黃姓女友人發現，黃女對另名賴姓男友人透漏。吳、洪2人抓來黃女毆打，又騙出賴男逼問，並對賴男大腿開槍，這部分檢方也追加起訴，一審將吳男判刑5年4月與10月（得易科罰金），洪男判刑1年4月與8月（得易科罰金），洪男未上訴先行定讞。吳男上訴二審後，高院駁回上訴，目前本案上訴第三審審理中。

▼眼睜睜地看著女友被槍殺的洪國峰（黃衣者）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼槍殺小舅子女友遭判無期徒刑的吳上誼（藍衣者），以及無罪的洪國峰（黃衣者）。（圖／記者吳銘峯攝）

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