誘同居人女兒過夜伸狼爪　還喊「看到妳怎麼硬不起來」重判8年

▲13歲的少女花花被母親的同居人誘拐北上過夜，未料卻遭到母親的同居人伸出狼爪，性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／新北報導

13歲少女花花（化名）平時和父親同居於台中，不過確時常會獨自搭乘大眾交通工具前往板橋找媽媽，因而和媽媽的男姓同居人C男（化名）認識。2018年12月，C男邀約誘使花花北上陪他一起擺攤做生意，卻在晚上趁花花熟睡時，對其性侵得逞，直到花花返家後神情有異，在同父異母的哥哥追問下才吐露實情。新北地院審理後，依對未滿14歲女子性交罪，判C男有期徒刑8年。

少女花花在父母離異後，平常和父親同居在台中，不過仍時常會自己搭乘大眾交通運輸工具前往板橋尋母，因而認識母親的同居人C男，沒想到2018年12月，C男邀約並誘使花花北上和他一起擺攤做生意，卻趁著晚上花花熟睡時，一時獸心大起，對花花性侵得逞，花花驚醒後曾大喊「走開啦我要睡覺」，不過仍無法阻止C男的惡行，過程中C男還一度表示「奇怪怎麼看到妳硬不起來」、「一下下嘛！一下下就好了」等語，讓她相當崩潰，待返回台中後，家人見其神情有異，最後在花花同父異母的哥哥逼問下，花花才透露實情讓整起事件曝光。

應訊時，C男向檢警坦承確實有曾和花花同住一室，但強調沒有強制性交犯行，表示當天花花吃完東西後就說要睡覺，說隔天要趕回台中，而他則打了通宵的電腦，直到早上6點多才睡，而花花9點多驚醒把他叫醒，向他表示「來不及了」，他才趕快騎車將花花載往車站坐車。

不過法官審酌花花證詞卻發現，花花表示返回台中後有告訴哥哥整件事情，哥哥聽完後相當生氣，立即帶她去醫院驗傷報警，而她一開始沒有立即向家人吐露實情的主要原因是因為她不敢講，覺得很丟臉，加上家裡都是男生怕被他們知道，直到最後在二哥的勸慰下才將事情說出。

新北地院審酌證人等相關證據認為，花花事發後確實有出現情緒低落、哭泣等反應，審酌C男為花花母親之同居人，為滿足一己私慾，竟對花花性侵得逞，造成花花身心受傷，而C男此舉更嚴重破壞社會善良風氣、長幼倫常等社交關係，認為C男惡性重大，參酌C男之犯罪動機、智識與平常和花花之關係，且C男自案發後始終否認犯行，至今仍未向花花或花父賠償表示歉意，顯見C男至今毫無悔意，依對未滿14歲女子性交罪，重判C男有期徒刑8年。