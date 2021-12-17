雷伊颱風襲菲律賓！至少3死、近20萬人撤離　宿霧遭摧殘宛如戰區

記者張寧倢／編譯

今年第22號颱風雷伊（Rai）被CNN列為超級颱風（super typhoon），而台灣中央氣象局16日也一度將其升至強颱，當晚挾帶猛烈風雨侵襲菲律賓中部群島。根據菲律賓國家警察表示，目前至少造成民答那峨島2人死亡、西維薩亞斯區2人失蹤，共計將近20萬人撤離。另有媒體報導，怡朗市一名54歲婦人死亡。

▲雷伊（Rai）颱風侵襲菲律賓，截至17日至少傳出3人死亡。（圖／路透，下同）

阿爾巴透露，警方搶在第一時間協助民眾疏散，地方政府部門數據顯示，截至16日，已有19萬8417人被迫撤離至7個受災地區設立的8000個緊急避難中心。其中撤離人數最多的是西維薩亞斯區的6.2萬人，其次是民答那峨島東北部卡拉加區的5.7萬人，以及中維薩亞斯區的4.4萬人。他指出，目前約有1.4萬名警力投入災區，包含協助搜索與救援人力。

阿爾巴表示，警方報告顯市共計152個地區傳出淹水災情，其中大部分位於民答那峨島北部、東部與中部維薩亞斯區，另有154個地區停電、492個地區失去通訊信號。宿霧省長加西亞（Gwen Garcia）16日晚間9時30分宣布，議會大樓將提供災民庇護，已有6400名居民被疏散。報導指出，宿霧多家大型購物中心也成為避難所，當晚容納了近千名撤離者，有居民目睹樹木被強風吹倒、公寓看起來彷彿飽受摧殘的「戰區」。

▲宿霧阿帕斯地區民眾心驚拍下雷伊颱風侵襲後的街道，形容當地宛如「戰區」。（圖／翻攝自推特@indayevarona）

另外，據菲律賓《每日問詢者報》報導，西維薩亞斯區怡朗市（Iloilo）一名54歲婦女住處靠近竹林，颱風帶來的強風將竹子吹斷後正巧砸落在她家，導致這名婦人傷重身亡。怡朗市市長崔納斯（Jerry Treñas）指出，怡朗沿海地區提前撤離4000人，樹木與電線桿被吹倒，部分民宅遭大樹壓毀，地區電力仍尚未恢復。

▼雷伊颱風侵襲，菲律賓各地當局16日緊急撤離將近20萬人。（圖／路透）

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