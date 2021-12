CNN：雷伊增強至超級颱風！至少4.5萬人撤離　暴雨水淹及胸

▲雷伊颱風侵襲菲律賓引發洪水災情,相關人員協助居民撤離。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

CNN報導,今年第22號颱風雷伊(Rai)目前已增強為「超級颱風」(super typhoon),並以相當於5級颶風的威力,登陸菲律賓錫亞高島(Siargao Island)。菲律賓國家災難機構表示,超過4.5萬人撤離家園前往避難所。目前當地已出現淹水災情,部分地區水淹及胸。

雷伊颱風16日上午威力快速增強,並於菲律賓時間下午1時30分左右,以瞬間陣風超過每小時300公里的風速,也就是相當於5級颶風威力登陸錫亞高島。菲媒Rappler指出,這為當地帶來暴雨及極具破壞性的強風。

菲律賓礦產地質局數據顯示,雷伊颱風路徑上的數千個村莊如今爆發洪災與土石流的風險極高,因為早在本周當地就已降下大雨。

預測指出,雷伊將貫穿菲律賓中南部地區,料棉蘭老島北部蘇里高省(Surigao Province)將出現災情,中部群島維薩亞斯地區(Visayas region)多個省份也將遭受颱風侵襲。截至15日晚間,蘇里高省已有2600多人撤離家園;依據當地照片,體育館被當成避難所使用,大廳搭起塑膠帳篷,許多人睡在地上。

