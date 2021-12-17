全台最好吃的湯圓！60年來只賣2產品　千億董仔也搶吃

▲傳承一甲子的大觀圓只賣鹹湯圓與豬肝腸2種產品，目前由第三代劉冠佑（右）當家，母親陳淑娟（左）幫忙掌杓，母子聯手撐起家業。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

傳承一甲子的大觀圓，被基隆市長林右昌封為「全台最好吃湯圓」，第一代老闆娘在仁愛市場起家，丈夫原在碼頭叫賣豬肝腸，客人發現和湯圓意外合拍，成招牌組合。獨子劉益煌32歲接班，妻陳淑娟曾為趕製冬至湯圓5日未闔眼，無奈丈夫流連溫柔鄉，忍痛還彼此自由。

陳淑娟求去後，劉益煌大妹一度返家幫忙，直到第三代劉冠佑加入，6年前他邀母親重返掌杓。湯圓象徵團圓，但對劉家3代人來說，相愛容易相處難，各自找到舒心的相處模式，是對彼此最後的溫柔。

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清晨5點，天未亮，基隆大觀圓第三代老闆劉冠佑和妹婿陳建勳已展開一日忙碌活。將前晚泡好的上百斤米放入磨漿機，磨好米漿經脫水，取出部分脫水後的「粿粹」（脫乾水分的米漿糰）撕成小塊狀，劉冠佑鑽進廚房煮成半透明狀的「粿婆」，「煮好再倒進粿粹裡一起攪拌，湯圓口感才會Q，也比較不會裂開。」



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