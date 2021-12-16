獨／大潭電廠工安意外！缺電趕工「鐵門脫軌」壓死包商工人

▲大潭電廠重型貨物運輸門15日晚間驚傳脫軌倒塌，意外壓死台籍工安人員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／桃園報導

台電大潭電廠8及9號燃氣複循環機組擴建工程15日傍晚6時許發生一起重大工安意外，當時大潭電廠西側貨車出入口鐵門準備關閉，不料發生意外倒塌，結果造成外包商日商丸紅株式會社一名台籍員工遭重達數噸的鐵門壓住，經緊急送醫搶救，16日上午宣告不治，也為大潭電廠8、9號機趕工進度添增變數。

由於台灣電力缺口日益擴大，加上之前新冠肺炎（COVID-19）疫情三級警戒，導致大潭電廠8、9號燃氣機組受到缺工拖延工程進度，直到日前疫情警戒降級後，台電要求承攬商緊急增派人力優先支援大潭電廠8、9號機組工程，希望能讓兩部燃氣機組在預定工程內完工上線併聯發電。

▲重型貨物運輸門重達數噸。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，當時廠區包商丸紅接到通報，發現電廠西側貨車大門並未關閉，因此丸紅工安人員緊急到場關閉西側運輸大門，不料大鐵門無防呆裝置，導致鐵門推引到終點後仍持續拉扯，造成鐵門脫軌倒塌，重壓在旁作業的一名台籍工安人員。

由於鐵門重達上千公斤，這名台籍員工當場被壓到頭顱破裂、體內嚴重出血，儘管包商緊急報案將人送醫，但該員工仍在16日上午宣告不治。事後，台電包商依規定向勞動部、桃園市政府勞檢處通報，展開工安意外事故調查。目前初步調查，鐵門推引過度倒塌、是造成這起工安意外的主因，至於是否有人為疏失，仍待勞檢主管機關深入調查。

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