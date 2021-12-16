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許願成真！黃土水《甘露水》正式對外展出　網振奮嗨爆：終於來了

▲▼台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣第一座裸女雕像《甘露水》，由日治時期先鋒藝術家黃土水在1921年創作，曾經歷「消失」長達半世紀，如今修復後終於正式對外亮相，12月18日起在北師美術館「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出！總策劃林曼麗說，當初在策劃此展時就許願「若甘露水能加入，就太好了」，而經過許多牽引和安排，許願成真，她也說，相信是黃土水在天上冥冥中的安排。

▲▼台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

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▲台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

1921年10月，黃土水以《甘露水》獲得日本帝國美術展覽會入選，蚌殼中昂然向上的少女，宛如自黑暗中走向世界，象徵臺灣文藝復興時代的將臨。而在同月的17日，臺灣文化協會成立，發起人蔣渭水發表〈臨床講義：名為臺灣的病人〉一文，診斷臺灣罹患「知識的營養不良症」，須藉由文化運動醫治，這些事件都巧妙的發生在同一個月。

▲▼台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

相隔一世紀的今日，恰逢臺灣文化協會創立百年，國立臺北教育大學「北師美術館」將目光著眼於時代脈絡，舉行「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展覽。而黃土水的《甘露水》，安排在2樓展間一處陽光普照的位置，展位以同心圓為概念設計，《甘露水》座落於中央，陽光可透過大面玻璃窗灑落，讓觀眾宛如跟著《甘露水》一起面向「光」，林曼麗也說「她，就是光」。

▲▼台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

▲總策劃林曼麗說，《甘露水》就是「光」。（圖／記者林育綾攝）

而當年遭到不名人士惡作劇的潑墨，因修復過程中發現有極限，經過半世紀已經與大理石結構同化，無法完全去除；雖然痕跡也是歷史的一部分，但在修復過程中，林曼麗就說「我們還是不忍心讓她用這方式面世」，因此採用「可逆性」的方式，掩蓋陰部上的墨水痕跡，讓她能夠以美麗的姿態展現於世人眼前。

▲《甘露水》雕像陰部的墨水，已經嵌入了大理石結構，無法完全去除。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

▲如今採用「可逆性」的方式，掩蓋陰部上的墨水痕跡，讓她重新面世。（圖／記者林育綾攝）

展覽由文化部與財團法人福祿文化基金會支持，林曼麗總策劃，邀請周婉窈、劉柳書琴、石婉舜、蔣伯欣、陳慧先、陳允元與吳俊瑩等，都是長期精研歷史、文學、戲劇、藝術、原住民與婦女、法律的學者組成跨領域研究團隊。

團隊考察100年之前的時空背景，從社會運動與發展切入，藉由藝術作品與文獻共構，呈現1920至40年代文化協會及相關人物所處的社會，映射臺灣文化協會「文化向上」的行動與精神，回訪100年前臺灣文化的啟蒙與自覺。

▲▼台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「光──臺灣文化的啟蒙與自覺」2021年12月18日至2022年4月24日於國立台北教育大學北師美術館盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

「光──臺灣文化的啟蒙與自覺」以「生命的恆流」、「風景的創造」、「大眾與摩登」與「自覺的現代性」四個子題出發，由內而外探討創作者如何從自我覺察的迸發進而書寫社會，勾勒個人和社會的交融與抵抗。

展名以「光」為名，是為了回應100年前知識份子如何在黑暗的時代中仍懷抱勇氣，感知那幾近不存在的光，並心懷信念向前奔馳，展覽將於2021年12月18日至2022年4月24日於國立台北教育大學北師美術館盛大展出。網友得知《甘露水》展出消息，也紛紛留言「終於來了！」、「太重磅消息了」、「一定要去看」。

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