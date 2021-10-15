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台灣首座裸女雕像《甘露水》現身！黃土水名作失蹤半世紀重見天日

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲黃土水名作《甘露水》相隔100年，重新面世。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

記者林育綾／台北報導

美術先鋒黃土水名作《甘露水》是台灣第一座裸體雕像，被譽為「台灣維納斯」、「福爾摩沙女神」；然而此作品失蹤長達近半世紀，先前更傳藏在台中。文化部和台北教育大學北師美術館昨15日共同宣布，《甘露水》重見天日，已在蔡英文總統的見證下，交付文化部永久典藏，預計12月展出，讓不少學者和藝術愛好者驚呼「太感動，竟然找到！」、「到現在還是不敢置信」。

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

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▲《甘露水》是台灣第一座裸體雕像，被譽為「台灣維納斯」、「福爾摩沙女神」。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

黃土水（1895-1930）出生於台灣受日本殖民統治初年，在大稻埕生長，以台灣人的認同自豪，更將青春與血汗全力敲打灌注於不朽的作品中，疾呼藝術家們應當奮起，為故鄉的人們打造與美麗之島相襯的的精神文明。他也是台灣首位入選日本當時最高藝術殿堂——帝國美術展覽會的藝術家。

他的一生曲折起伏，而最具代表性的作品《甘露水》如同台灣一世紀以來的命運縮影：從展覽會中的目光焦點，到隱遁於世數十年；在創作完成相隔百年的今日，終於重返世人眼前，交由國家永久典藏。《甘露水》多舛的命運，是台灣藝術史上的一頁傳奇，也映照出台灣跌宕的百年歷史。

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲▼黃土水以大理石雕刻的《甘露水》，刻劃一名面容充滿自信的女子，頭微微仰起，姿態挺直。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

1921年，黃土水以大理石雕刻的《甘露水》，繼《蕃童》後二度入選帝展。這件作品日後被譽為「台灣的維納斯」，是台灣首座裸體雕像，刻劃一名面容充滿自信的女子，頭微微仰起，姿態挺直，雙手輕輕放在身後的蚌殼上，綻放了光一般的向上精神，神情舒緩而堅強，寄寓藝術家對於彼時台灣社會正大步向前的期盼與想像，也開創台灣藝術史上的新篇章。

隔年，此作受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出，除了日本皇室對其作品產生高度興趣，黃土水的活躍更驅動著當時對藝術還很陌生的台灣，使有志於藝術的台灣青年們受到很大的鼓舞。
 
1930年帝展前夕，黃土水因為趕製大型浮雕《水牛群像》時過度操勞，不幸併發腹膜炎過世東京。隔年為祝賀台灣教育會館（今二二八國家紀念館）落成，《甘露水》入藏台灣教育會館，並以該館藏品的身份於原台灣總督府舊廳舍（今中山堂）的「黃土水遺作展」中展出。

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲▼《甘露水》細部。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

直到1958年台灣省臨時省議會播遷台中，《甘露水》隨之搬移，卻被棄置在台中火車站，無人聞問，現在雕塑軀幹上難以清除的暗色痕跡，推測也是當時於火車站前被誰人潑灑墨水所致。所幸數天後《甘露水》即被移置車站附近的張外科診所，由張氏家族悉心保管看顧，並在1974年移至家族位於霧峰的工廠封藏。 

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲▼《甘露水》的修護計畫，由曾修復多件黃土水作品的日籍修復師森純一主持。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

隨著台灣主體意識的萌發，人們也逐漸想起這件代表台灣面容的作品，期望《甘露水》再度面世的呼聲始終不斷。而為了讓《甘露水》重返世人眼前，林曼麗教授率領國立台北教育大學北師美術館團隊，鍥而不捨地追索，總統府和文化部更傾全力協助，終於讓塵封近半世紀的《甘露水》重見天日。

2021年9月6日在蔡英文總統的見證下，正式交付文化部永久典藏。《甘露水》對於台灣美術史的重要性，不只在於作品本身，更在於她的身世與經歷，承載了台灣一百年的命運與歷史。

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲《甘露水》失蹤近半世紀，終於重返世人眼前。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

目前《甘露水》的修護計畫，由曾修復多件黃土水作品的日籍修復師森純一主持，預訂於2021年12月「光──台灣文化協會百年（暫名）」中現身，展覽將由文化部指導，國立台北教育大學北師美術館與財團法人福祿文化基金會共同主辦，屆時黃土水所期待藝術上「福爾摩沙時代」也將呈現於觀眾面前。

網友看見《甘露水》重見天日也說，「太美了！而且歷史意義重大！」、「感動不已，甘露水終於能重見天日了」、「太感動了，竟然找到了」、「原來還存在！太好了！」、「我們的福爾摩沙女神」、「好美喔！」、「作品有令人屏息的氣場！」、「到現在還是不敢置信」、「隔著電腦螢幕看就起雞皮疙瘩了」、「感動，能親眼看到甘露水，是我一直以來的願望，身為台灣人真幸福」、「好感動，希望有機會看到她的真面貌~偉大的藝術作品。」

▲▼黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

▲黃土水，《甘露水》，1921，大理石，80x40x175cm，文化部典藏。（圖／©黃邦銓、林君昵／北師美術館提供）

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