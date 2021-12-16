ECFA持續實施　陸委會：對兩岸有利「不希望因政治問題終止」

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸國務院關稅稅則委員會15日發出「2022關稅調整方案」，文內提到，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）已完成降稅，繼續實施協定稅率。對此，陸委會16日表示，ECFA實施迄今持續有效，並無改變，「ECFA對雙方有利，不希望因政治因素終止。」

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上提到，ECFA於2010年9月11日起生效，雙方並於2011年1月1日起實施議定稅率，迄今協議持續有效，並無改變。

邱垂正強調，「ECFA實施以來對雙方有利，不希望雙方因政治因素，終止ECFA，造成雙方損失，及傷害兩岸關係。」

ECFA實施已滿10周年，總統府國安會前年曾召開「中國升高對台威脅及介選專案會議」，研判北京對台進行多項極限施壓，包含威脅終止ECFA。

對於ECFA是否持續的問題，國台辦一直以來未有正面回應，國台辦發言人馬曉光去年10月曾表示，「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行。」

而陸委會方面則一直表明不希望ECFA終止，邱垂正去年就曾說，「ECFA實施以來對雙方均有利，希望持續落實，將持續關注陸方有關ECFA的相關發言，不希望陸方因政治因素中止ECFA，造成雙方損失及破壞兩岸關係。」