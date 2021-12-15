冷氣團又來了！北台先變天「周末最冷」剩12度　降雨熱區出爐

記者李宜秦／台北報導

把握今明兩日好天氣！周五開始東北季風或大陸冷氣團南下，北台灣明顯轉冷，北、東迎雨，周末兩日冷空氣影響最為顯著，最低溫將下探12度。而中颱雷伊持續西行，下周一外圍水氣移動到台灣附近，將會為各地帶來降雨。

▲今明兩日天氣溫暖，周五開始變天。（圖／記者呂佳賢攝）

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氣象局預報員羅雅尹表示，今明兩日天氣相對穩定，僅東半部偶爾有局部短暫雨，西半部都是多雲到晴的好天氣，白天氣溫回升，較為溫暖舒適，不過夜晚清晨仍偏涼，注意日夜溫差大，且早晚可能會有局部霧及低雲。

周五將有一道鋒面通過，加上東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部有短暫陣雨，北台灣氣溫明顯轉冷，中南部則是下午到入夜溫度才會逐步下降。周末兩天是冷空氣影響最顯著的時間，中部以北、東北部12到15度，南部、花東15到17度，空曠地區會更冷。

▲周五開始北東迎雨。（圖／記者呂佳賢攝）

周末降雨範圍主要為桃園以北及東半部，西半部降雨機率較低，不過雲量也會偏多，北台灣因為下雨影響，整天感受偏涼冷，中南部則是早晚溫度較低，日夜溫差大。另因此波冷空氣最強的時段水氣不多，加上高山溫度不致於太低，因此降雪機率不高。

今年第22號颱風雷伊已轉為中度颱風，往西通過菲律賓後將進入南海，本周對台灣天氣沒有影響，不過未來幾天東半部、恆春半島、基隆北海岸、西南部沿海將有長浪，海邊活動要多加留意。

下周一、二雷伊進入南海後將北轉，逐漸接近海南島南方海面，並逼近台灣，屆時颱風外圍水氣會移動台灣附近，導致各地有雨，不過北上過程中颱風會逐漸減弱，因此颱風強度、環境風場等都會影響降雨情況。

▲雷伊颱風持續西行。（圖／氣象局）