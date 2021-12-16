去澳洲打工回來「一樣廢」？　網打臉：能置產當包租公

▲許多人喜歡去澳洲打工度假，邊玩邊存錢。（示意圖／路透）

實習記者徐敬璇／綜合報導

去澳洲打工度假是許多青年的人生計劃之一，希望能以此快速存到人生中的第一桶金。不過，有一位網友感嘆，之前曾有朋友飛去澳洲打工度假，卻在回台灣之後花光了存款，生活依舊普通，讓他不禁懷疑「去澳洲真的會有收穫嗎」，貼文吸引許多網友留言。

原PO以「7、8年級生去澳洲後有收穫？」為題，表示自己認識5位曾去澳洲打工的人，現在仍然一事無成，打工時期存到的錢也都花掉了，好奇詢問「去過的人現在有什麼成長嗎？還是跟當兵一樣只有故事能分享？」

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問題一出便引起網友的熱烈回響，「我認識一個去打工順便交男友的，不過最後還是回來嫁台男」、「認識的回來都和原本一樣」、「廢物到哪都是廢物」、「那你在台灣30年有什麼收穫嗎」、「根本把一堆人騙去當台勞」、「有女生到澳洲當妓女，還專門拉台灣女生去澳洲撈短期金」、「有朋友回來10年了，現在卻沒工作」、「看人啊！廢物去了還是廢物，有能力的去了沒回來」。

不過，也有不少網友透露，善用打工存到的錢就能置產當房東，或者直接在當地定居下來，「我同學回來就在新北買房了」、「我朋友去了，回來當包租公，給你參考」、「直接買房收租啊」、「很多朋友定居都不回來了」、「有認識已經拿到國籍的」、「我表哥在澳洲拿到綠卡，還娶了老婆開公司，很勵志也很猛」、「我朋友已經在雪梨有房了」。

還有網友認為出去增廣眼界就是一種收穫，不能用錢代表一切，「打工度假或學生簽證，都是一種改變人生的機會，重點在於你要擁抱另一個世界，還是繼續當台灣人」。