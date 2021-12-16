國際金獎團隊Bito加持 「有水皆宜」城市形象短片首映

▲▼「有水皆宜」宜蘭城市形象影片共6支，鏡頭聚焦在宜蘭的「水」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為振興宜蘭經濟，宜縣府委託擔任第58屆金馬獎視覺總監、Bito創辦人暨創意總監劉耕名帶領團隊製作最新的城市形象短片，跳脫傳統大山、大景的拍攝手法，以「有水皆宜」概念貫穿6支影片，呈現年輕人愛泡湯、阿伯熱愛衝浪、雨中撐傘的青春友情、闔家賞螢樂以及農民汗水滋養的農產品最美味等蘭陽平原的人物景象，期待觀眾觀影後感到意猶未盡，想到宜蘭親臨體驗更多。

宜蘭縣長林姿妙16日出席「有水皆宜」城市形象短片首映會時表示，上天帶給宜蘭豐沛的雨水，孕育出溪流、湧泉、溫泉、濕地、埤塘、瀑布與湖泊，也滋養稻米、青蔥、絲瓜等豐饒的農作物；宜蘭縣的好山好水與優質環境，是每位縣民用心維護而來的，是大家珍貴的資產。她也感謝拍攝團隊用心地為宜蘭發掘故事，為宜蘭打造新的品牌形象，也相信短片將有助於提升宜蘭的關注度，進一步提振觀光產業。

宜縣府表示，劉耕名導演於紐約旅居9年，而後回台創辦Bito，曾拿下ADC, D&AD, iF, 德國紅點等國際大獎，並擔任連續5屆的金點獎、第28屆金曲獎視覺統籌，2017年拍攝第29屆世界大學運動會形象影片《Taipei in Motion》，翻轉世大運形象而享譽國際，同時也為今年第58屆金馬獎視覺總監，被譽為國內品牌形象金獎操刀手。

劉耕名表示，經過長時間的田野調查，發現宜蘭最重要的特色就是水，宜蘭的純淨、療癒、豐饒都來自於水的滋潤。宜蘭的生活就是人與自然、人與水之間的相處之道，這次以「有水皆宜」的概念貫穿所有影片，並為每支影片設計專屬的「水」字邊的文字，為宜蘭營造更鮮明的城市形象。

新完成的城市形象影片共6支，鏡頭聚焦在宜蘭的「水」，其中5支各30秒的短片分別以濛、潮、渲、瀅及滋等「水」字邊為設計，呈現宜蘭的泉、海、雨、夜及農等5大主題，另1支2分鐘長片則是以宜蘭的水自述，將在地所有水的片段連結起來，展現宜蘭特有的景象與風貌。

新的短片將陸續於不同通路播放，未來將配合國外旅遊的開放與復甦，運用觀光推介會、旅展及活動等，搭配中、英、日、韓文四種語言的影片版本，持續行銷宜蘭縣觀光旅遊特色，增進國內外遊客對宜蘭的整體印象及好感。

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