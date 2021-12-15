宜蘭秘境開放7天封了！「三層坪農塘」日湧2000車　草皮全踩爛　

▲礁溪三層坪農塘將於17日0時起暫時封園。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪「三層坪農塘」10日才剛驗收完並低調開放，沒想到卻立刻吸引大批遊客造訪，各種亂象層出不窮，不但園區設施連連遭破壞、草皮被踩爛，甚至還有遊客偷偷進入園區等，讓地主氣罵「要進來也尊重一下！」宜蘭縣枕山產業文化促進會與水保局、宜蘭縣政府等單位開會後，決議自17日0時起封園，短短7天就因遊客亂象而宣告暫時關閉。

「三層坪農塘」位於大礁溪的宜蘭大學試驗林場對面，內部層層由高至低的水塘被落羽松林環抱，尤其在12月落羽松由澄黃轉紅，畫面猶如仙境一般，讓人看得如癡如醉。

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豈料，三層坪在10日悄悄開放後，消息便立刻瘋傳，光是11日就有2000多輛車湧入景點，但三層坪的停車場不大、車道狹小，因此造成大塞車的局面，甚至有當地居民塞了1小時才能回家，氣得說「過1個小時，還不能回家吃飯！」

對此，地主張文章看到如此情景表示，三層坪有好幾甲的草皮都被遊客踩壞，現在要跟水保局建議控制人流管制，也有遊客建議採用收費機制來控制品質。此外，有遊客在還沒開放的時間偷偷潛入，讓張文章無奈地說，這都是私人土地，進來也要尊重一下，「我又沒收錢，你有差這幾分鐘嗎？」

宜蘭縣枕山產業文化促進會與水保局、宜蘭縣政府等單位開會後，決定將於17日0時起封園，修護大門、管制圍籬及草皮，同時加強園區內指引、警示等相關設施，希望再度開園時能提供遊客更完善服務，也期許遊客能夠配合管理，維持遊園品質。