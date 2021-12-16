太太剛生產完！對面床卻「一直碰碰碰」　他怒：不能互相點嗎？

▲原PO的老婆剛生產完，卻被對面的夫妻吵到無法好好休息。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

女人若剛生產完，最需要的就是一個安靜的地方休息。一位爸爸就在《爆怨公社》表示，太太剛生產完住進健保房，沒想到對面夫妻卻「一直碰碰碰」，老婆根本無法好好休養，讓他怒炸「不能互相一點嗎？」

原PO一開頭先說明，「自己能力不足，只能住健保房」，但沒想到太太生產完住進健保房後，是噩夢的開始，原PO說道，太太病床的對面入住一對也是來生產的夫妻，講話很大聲就算了，動作也很大，還「一直碰碰碰」，讓原PO無奈「不是住進這種地方，大家要互相一點，不要吵到其他人嗎？還是我認知錯誤」。

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原PO也補充，自己已經向對方反應很多次，「對面先生離開後就安靜很多」，但只要那位夫妻同時在，就會一直傳出菜渣卡在牙縫的聲音，甚至將給陪同者睡的床移到走道上，拿東西發出的噪音也很大，「他太太好像有點便秘，因為他都要在廁所門外大聲一直問他老婆上出來了沒？」種種擾人安寧的行為，讓原PO忍不住怒喊，「等等我被吵到發瘋，我就開始鬼吼鬼叫說被附身，MD」。

貼文一出，網友們紛紛有共鳴，「我當初沒排到單人房在雙人房，隔壁跟老公講話假娃娃音，然後裝可愛，衛生習慣又差的…你說有沒有安慰到你」，「其實在病房，真的要多體諒，因男人沒生過小孩，你不知那個產婦在產後是啥狀況，也沒有人會無病呻吟」，「這種健保房真的是要燒香拜佛才會有好鄰居」，「最可怕的是… 對方老公跟我老公睡覺在互尬火車…直接換單人房」。