史上最熱春節！星級飯店4.2萬奢華房45間訂光　這5天全炸

▲台中福華豪華套房一晚未稅4萬2000元，一晚9間房間，除夕到初四共45間早在11月全部訂光。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

史上最熱春節！即將到來的農曆春節訂房爆炸，根據台中旅館業者統計，連以往都「很淡」的除夕，今年早在11月就已經滿房！台中福華就透露，新改裝的樓層尊爵套房一晚未稅4萬2000元，9間房間除夕到初四共45間早在11月全部訂光，是前所未見的情況。同時間，日月千禧酒店一晚近2萬的套房也僅剩1間可訂。

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▲台中智選假日飯店。（圖／飯店提供）



飯店業者透露，今年過年恰巧疫情剛爆發，民眾不敢出遊，許多人過年都待在家哩，但即將到來的春節長達9天，是疫情趨緩後最長假期，民眾同樣無法出國，只能留在國內，「極端報復性出遊」湧現，過往除夕訂房約6成，初一到初三到年前2周才會滿，但這次除夕至今已有8成滿，且預估「一定會滿房」，其他日期更在11月就訂滿。

▲日月千禧套房一晚1.8萬元，除夕到初四只剩下1間房。（圖／飯店提供）



除了福華飯店、日月千禧外，挪威森林旅館集團在台中2間汽車旅館、2間商旅也幾乎滿房；台中智選假日飯店除夕訂房也有9成滿；林酒店基本房型9成滿，較大房型僅剩幾間；水雲端、雲河等知名摩鐵也僅剩頂級房型可訂，過年想要到台中玩，手腳得快訂房了。

▲挪威森林旅館集團在台中四間分館除夕到初四幾乎全滿。（圖／飯店提供）