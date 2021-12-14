「出於好奇」包廂激戰！女學生聊天脫口說出…游泳教練下場慘了

▲台中一名曾擔任過游泳教練的李姓男子，與未滿14歲女童發生性行為遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

台中一名李姓男子透過網路認識一名未滿14歲的女童，不料，他見對方對性交行為感到好奇，不僅沒有勸阻女童，還在MTV包廂內與其發生性行為，日前遭法院判刑3年4月，可上訴。

判決指出，李男透過網路遊戲認識年僅11歲的小苡（化名），雙方成為朋友關係，沒想到他明知小苡年幼，竟仍於2020年11月中旬起至12月初的某日，在沒有違反對方意願的情況下，到MTV包廂內發生性行為。

小苡1月中旬與朋友聊天時，無意間脫口說出此事，學校老師進而得知此事，並通報小苡的父母，整起事件才在小苡父母報警後曝光！

李男雖然不否認曾與小苡到MTV看影片，但他堅稱自己沒有與對方發生性關係，另外，他強調自己不知道小苡的真實年齡，因為小苡的外貌比較成熟，他以為小苡是高中學生。

但台中地方法院審酌，李男自承曾擔任過游泳教練，也教過任何年紀的學員，足以證明他並不是一個毫無社會經驗的人，對於相處對象是不是一名幼女，應該具有相當程度的判斷能力。

此外，小苡在偵訊、法院審理時都表示，國小健康教育課程中有教到性交行為、保險套，所以自己明確知道性行為、保險套等事項，是出於好奇而與李男發生合意性交，事後則是不小心跟同學提及此事，全案才因此曝光。

法院指出，小苡與李男間沒有恩怨或糾紛，沒有誣告李男的動機，依對未滿14歲女子性交罪，勘驗各項事證後，判李男有期徒刑3年4月，全案仍可上訴。