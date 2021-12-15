不只東泉辣醬！台中人推「3靈魂美食」必吃　大麵羹、麻薏湯被戰爆

▲麻薏湯。（圖／豐原醫院提供）



記者黃可昀／綜合報導

各縣市都有道地的特色小吃，像是到台南必喝牛肉湯，那麼台中的代表性美食又是哪些？一名網友計畫月底要到台中跨年，特地問了台中朋友有什麼必吃美食，對方說「麻薏湯」絕對要吃，出了台中就吃不到，還有其他2種在地美食很多台中人從小吃到大。

原PO在Dcard表示，「想問問各位台中人，哪些美食才是台中人的靈魂？」當地朋友告訴他一定要試試麻薏湯，他聽了一頭霧水，從沒聽過這道料理，後來才發現是台中獨有，「聽說吃起來稠稠，帶一些些苦，但加上蕃薯甜或是小魚鮮味，整個就是解暑聖湯。」

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朋友點名「大麵羹」也是必吃，「這是超Local（道地）、在哪都吃不到的的在地美食」，看起來就像是羹麵，據說口感軟爛、簡單，是一項純樸又具代表性的台中美食。原PO後來爬文還發現「羅氏秋水茶」也很有名，一樣是台中限定，在地人從小喝到大的消暑飲料。

▲東泉辣椒醬還是第一。（圖／翻攝自Dcard）



在地人紛紛回應，「還有控肉飯吧，幾乎各市場都有」、「清水肉羹湯～～湯底是偏蘿蔔絲清湯+油蔥酥」、「東泉阿，東泉配上任何東西都會變成台中道地美食」、「飲料的話可以喝喝看喫茶唷」、「炒麵+蒜泥+東泉、大麵羹+東泉、水煎包插東泉、蔴薏湯+地瓜+吻仔魚+飯」、「炒麵吧，我不吃別縣市的炒麵，只吃台中的。不知道為什麼台中的最對味。」

由於麻薏湯有種特殊苦味，大麵羹口感軟爛，雖然是台中靈魂美食，在台中的評價還是很兩極，「無惡意，但我和我身邊非台中人的人都覺得大麵羹…」、「在台中活了24年，還是不能接受蔴薏」、「身為一個土生土長的台中人還是無法接受大麵羹這東西」、「大麵羹有個味道我不喜歡 by台中人」。