防疫旅館4人「病毒基因序列相同」　春節篩檢強化「增3方案」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，因應案16851於今年12月11日自主健康管理期間確診，指揮中心與地方衛生局立即展開相關調查，包括擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒定序等，發現同防疫旅宿同樓層案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，初步研判可能為一起防疫旅宿相關感染事件。

指揮中心指揮官也宣布，考量防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，指揮中心即刻啟動防疫旅宿四大強化作為，多管齊下，嚴守社區防線。

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一、強化監測作為，增加春節檢疫專案3項方案篩檢次數及查核與違規裁處：

(一) 3方案均於入境時、檢疫第3、7、10、14及第21天（自主健康管理期間第6-7天）進行PCR檢驗或公費快篩。

(二) 居家檢疫期間加強查核，違反規定者將加重裁處。

二、防疫旅宿防疫措施查核：邀集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核，指導與協助防疫旅宿落實防疫管理措施。

三、防疫旅宿通風空調檢視：請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿之通風空調換氣情形，並提供改善建議。

四、加強有症狀通報：檢疫期間有症狀均要進行PCR採檢，以確實掌握可能個案。

▲春節檢疫專案篩檢次數調整。（圖／指揮中心提供）