感人畫面曝光！小貓慘死路中　暖男國中生單車丟一旁溫柔移屍　

▲1名國中生在上學途中，發現有貓在路上遭車撞，立刻下車將貓移置旁邊避免2度傷害，整段過程被一旁店家錄下PO網，引發大家熱議。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮真如路上，15日早上上班時段，有1隻貓突然遭車輛撞擊倒地不起，1名騎車路過的國中生見狀，回頭把單車停一旁，小心翼翼將貓抱到路邊，避免再被撞擊或發生其他交通危害，路旁店家檢視監視器發現國中生善行後將影片PO上網，超過千人按讚留言並表示「揪甘心！」

影片清楚顯示，15日早上7時許，正值上班上課路上車流量大，先是1輛休旅車急駛而過，隨後就看到1隻小貓在路面翻滾幾圈抽蓄，接著就動也不動的躺在路上，後方車輛看到後紛紛減速慢行。幾分鐘後，1名騎乘腳踏車要上學的古姓國中生，行經該處看見這般危險情境，立即調頭將腳踏車停放路邊，下車左右觀望確定無來車後，趕緊快步走至路中以雙手將該貓抱至路邊，防止該貓再被輾壓或衍生其他交通事故發生。

▲▼古姓國中生將貓的屍體移置路邊，免遭到2次輾壓；一旁店家業者也將這畫面PO網表示讚許。（圖／記者黃孟珍翻攝）

整起過程被一旁店家監視器攝錄下來，並將影片上傳臉書地方社團，感動人心，深受民眾讚揚，頓時超過千人按讚，也留言表示「很棒的孩子」、「好感動的畫面，從小就尊重生命」、「撞到的那個人竟然連一個小孩還不如啊」、「好棒！學校真的要表揚」、「勇敢善良的好孩子」。

不過，警方也表示，依據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰，另依動物保護法規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，建議駕駛人若駕車不慎撞擊動物，仍應報警處理，切勿逕行離開，以免衍生其他危害或需擔負更多法律責任。

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