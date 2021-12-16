快訊／Ct12女基因定序、青少年開打第2劑　 陳時中14:00說明





▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12/16）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內出現境外移入案16859解除隔離返回社區確診，Ct值12屬病毒量高，進一步採檢發現檢疫旅館隔壁房客也確診，正在進行基因定序，瞭解有無交互傳染可能；另今天起第18期疫苗還有青少年第二劑BNT校園接種開打，相關內容預期記者會中說明。

根據指揮中心資料，境外移入案16859為本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢後確診，且案Ct值僅有12，屬於高病毒量。

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醫療應變組副組長羅一鈞昨說明，針對該案同住者、檢疫旅館檢疫者、與員工等共36人進行採檢，結果發現有1人陽性，為檢疫旅館同樓層的居住相鄰者（案16870)，其餘還有20人陰性，2人檢驗中，3人等待採檢。

案16870是30多歲本國籍男性，羅一鈞說明，該案先前在美國旅遊，12/5入境當時唾液篩檢陰性，到同一防疫旅館進行居家檢疫，跟案16859住同層樓。隨即於12/6檢疫期間出現有喉嚨痛、右側扁桃體腫痛及壓痛等症狀，曾安排視訊診療，也有回報衛生單位，12/7服用藥物後仍有全身倦怠、咳嗽等症狀，12/8症狀緩解，但昨日回溯採檢仍驗出陽性，Ct值31，後續會就其病毒與案16859進行基因比對。

青少年第二劑BNT因心肌炎等副作用暫緩，後來經專家小組審議決定接種，指揮中心公布校園接種最早會從今（12/16）開始，包含台北、台中和宜蘭等縣市，明天（12/17）則有苗栗、南投、新北，其餘縣市則在12/20之後。

疫苗平台第18期今起開打，提供BNT疫苗，除第一劑、第二劑接種外，也開放接種AZ者混打BNT，符合資格101萬人，昨天上午10點開放預約至今天中午12點截止，總計22.2萬人完成預約，預約率約兩成。