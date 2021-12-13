7-11最新限量名畫咖啡杯！「2大飲品」第2杯半價　星巴克抽買1送1

▲12/15起只要至門市購買CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠系列即可獲得慕夏特展限量杯。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

喝咖啡也能賞名畫！7-11攜手慕夏特展推出限量8款主題杯款，且為歡慶「國際好茶日」，12/15起還有CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠「全品項第2杯半價」優惠；若至慕夏特展現場購票，還可獲得3大咖啡飲品買1送1優惠券。星巴克則是祭出玩遊戲抽獎活動，民眾只要完成遊戲就有機會抽到「兌換任一中杯」或「全品項買1送1」等優惠券。

7-11 CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠首度與畫展跨界合作，聯手「永恆慕夏」特展，於12/15起獨家推出限量名畫主題杯，讓民眾日常就能欣賞世界級畫作，且為歡慶「國際好茶日」，12/15至12/28還有CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠「全品項第2杯半價」優惠。

本次合作運用8幅知名畫作印製於杯身上，CITY TEA現萃茶的四幅畫作《茶花女》、《摩納哥 蒙地卡羅》、《綺想》、《藝術》系列，為慕夏畫作中大量運用自然花卉植物為素材的作品，畫中女性唯美脫俗，讓整體杯身充滿浪漫氛圍；CITY PEARL珍珠則與慕夏的《寶石》主題結合，以不同形象女性來比喻不同寶石特色，宛如珠圓玉潤的珍珠系列飲品－濃蜜黑糖玉的黑糖珍珠、清甜蔗香大白玉珍珠，象徵珍珠系列就像是極品寶石，高品質的製程、充滿多層次香醇口感。

「永恆慕夏─線條的魔術」特展引進200多件展件及多幅慕夏真跡原作展出，將從12/18起至2022/4/5於中正紀念堂展出，展期間持CITY TEA現萃茶或CITY PEARL珍珠飲品與「永恆慕夏」特展合作任一主題杯身或杯套至現場購票，即可現抵50元；另外外，慕夏特展活動期間，現場購票觀展即贈送限量的CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠、CITY PRIMA精品咖啡指定品項買1送1優惠劵，數量有限，送完為止。

▲星巴克冬季新品。（圖／星巴克提供）



星巴克即日起至12/29則是推出「Holiday Cheer 耶誕數位體驗」，只要登入特定網站完成遊戲即可馬上抽優惠券，回饋選項包括「兌換任一中杯飲料」、「全品項買1送1」等，天天滑都能搶到優惠。

新品的部分，星巴克推出「繽紛派對那堤」與「繽紛派對奶霜星冰樂」，以歐美經典節慶糕點彩虹餅乾為概念，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合作為基底，並撒上七彩繽紛的碎片餅乾在雪白鮮奶油上方，營造出有如參加派對的歡樂感。