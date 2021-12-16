　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奇法官！開庭不中立考績竟拿甲　司法院改「丙」後反被告

▲▼永和分屍案，高院法官曾德水帶孫武生等4被告回現場模擬。（圖／記者陳雕文攝）

▲曾德水因考績問題提告高院、司院。（資料圖／記者陳雕文攝）

記者崔子柔／綜合報導

高等法院前資深法官曾德水先前在開庭時，帶有暗示語氣要被告撤回上訴，涉嫌違反無罪推定原則，並無公平審判，卻仍獲得甲等考績，司法院最後直接將其考績改為丙等，曾德水則興訟要求撤除考評。

根據《自由時報》報導，曾德水審過前總統陳水扁二次金改、前總統馬英九洩密等案件，比多數最高法院的法官都資深，並於今年3月退休。

曾德水在2015年開庭時，向一名槍砲案被告稱「一審判兩年，要（二審）法官怎麼判？」、「上訴不合法…要不要打下去？最少三年七百萬，判你三年加五萬塊，要不要打下去，你慢慢想一下」等語，同年也向一名妨害國幣案被告稱「上訴對你有沒有利，你要回去考慮考慮看看」。

旁聽的民間司法改革基金會法庭觀察員認為，上述內容中法官有意暗示被告撤回上訴，甚至涉嫌違反無罪推定及公平審判，當時法官評鑑委員會決議「促其注意」處分。

法官一旦被記「促其注意」，照慣例考績都會是「未達良好（丙等）」，不過高院在2016年仍給曾德水「良好（甲等）」考積，司院則將其考績改為丙等。

曾德水事後提告高院及司院，並稱自己所言是詳盡告知被告權益，再由被告自行衡量，如果因此受懲只會讓法官往後抱持消極心態。

台北高等行政法院一審認為，曾德水未能客觀、公正聽審，所言可能已讓當事人訴訟權受損而不自覺，拿丙等合理，另認為司法院非處分機關，不適合列為被告，駁回曾德水告訴。

合議庭表示，司法院將曾德水打丙等，被列為被告沒有錯，全案上訴至最高行政法院。高院則回應，若非參與考績會者，無法得知當年為何二度將曾德水打甲等，與會者也應保密，無法探知考評原因。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
快訊／多明尼加飛機墜毀！　機上9人全罹難
菲百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一共同點
體育局股長獨攀中央尖山失聯5天！最後位置曝　家屬求助跑山獸
地表最騷新娘！半裸丁字褲抖臀蹭賓客　超狂影片曝光
她上駕訓班…逼教練連噴「經典語錄」：自己買路吧　網笑到肚子痛
國中少女許願「想要一張床」！一家4口擠5坪房　每晚怕屋頂塌下
財神大樓是我家　66歲謝阿姨領津貼過活搬不離住42年的小套房
日本第一牛郎羅蘭大吃台灣美食　這款「本土飲料」竟讓他上癮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「彰化酒駕第1名」罰60萬拒繳！執行署查封千萬土地　嚇到秒匯款

體育局股長獨攀中央尖山失聯5天！最後位置曝　家屬求助跑山獸

奇法官！開庭不中立考績竟拿甲　司法院改「丙」後反被告

萬華百億地主意外身亡！子女爭產鬩牆　妹妹判刑1年8月

撞癱少東賠4029萬！30K木工恐扛111年　律師給2解方

五股3歹徒搶ATM2小時就落網！　全因26歲所長機靈1舉動

國中少女許願「想要一張床」！一家4口擠5坪房　每晚怕屋頂塌下來

路邊「可愛狗勾～」！高雄情侶花2天混熟　凌晨上門偷小黃金回家

女山友爬玉山疑「地面結霜」失足　墜50米摔裂頭慘死…遺體吊掛下山

美國學校遭威脅開槍　2刑警「未穿防彈背心」持衝鋒槍站崗遭譏做秀

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

19歲少女獨駕「飛抵台灣視角曝光」　降落松山機場靠飛機旁爽喝珍奶！

「彰化酒駕第1名」罰60萬拒繳！執行署查封千萬土地　嚇到秒匯款

體育局股長獨攀中央尖山失聯5天！最後位置曝　家屬求助跑山獸

奇法官！開庭不中立考績竟拿甲　司法院改「丙」後反被告

萬華百億地主意外身亡！子女爭產鬩牆　妹妹判刑1年8月

撞癱少東賠4029萬！30K木工恐扛111年　律師給2解方

五股3歹徒搶ATM2小時就落網！　全因26歲所長機靈1舉動

國中少女許願「想要一張床」！一家4口擠5坪房　每晚怕屋頂塌下來

路邊「可愛狗勾～」！高雄情侶花2天混熟　凌晨上門偷小黃金回家

女山友爬玉山疑「地面結霜」失足　墜50米摔裂頭慘死…遺體吊掛下山

美國學校遭威脅開槍　2刑警「未穿防彈背心」持衝鋒槍站崗遭譏做秀

酸菜鍋到麻辣鴨血鍋！國泰萬怡Buffet推火鍋季　加入會員即打8折

2022開運必備！胡麻醬料理吃起來～過年聚會天天「胡麻將」

從護理師轉戰實況主　「狂死系」瑞娜曝粉絲暖信：你開台救贖了我

快訊／多明尼加飛機迫降「跑道上墜毀」　機上9人全罹難

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

蘋果「歷代最暢銷」iPhone 6 Plus　年底列入過時產品名單

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

運將深夜載到「無頭女大生」　轉頭一看換她驚呆

台積電今除息、金管會兩面向打炒房　財經HOT 5一次看

《華燈》暗黑版尺度超大！Swag女神COS「春光全露」　震撼畫面曝

爸被教召！兒哭喊+1「當兵很帥」　媽傻眼求助：3歲適合甚麼軍種？

社會熱門新聞

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

一家4口擠5坪房　國中少女許願有張床

女山友爬玉山疑地面結霜失足　墜50米亡

五股ATM搶案大逆轉！護鈔保全落網

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

美國學校遭威脅開槍　刑警持衝鋒槍竟未穿防彈背心

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

路邊可愛狗勾　高雄情侶偷回家

體育局股長登中央尖山失聯5天　家屬求助跑山獸

即／行人闖平交道遭普悠瑪撞死　中壢=埔心雙向封閉

木工撞癱少東判賠4029萬　律師給2招

萬華百億地主意外身亡　子女爭產鬩牆

五股3歹徒2小時就落網　全因所長機靈1舉動

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　詭辯：孩子無價

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

更多

最夯影音

更多
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面