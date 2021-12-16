奇法官！開庭不中立考績竟拿甲　司法院改「丙」後反被告

▲曾德水因考績問題提告高院、司院。（資料圖／記者陳雕文攝）



記者崔子柔／綜合報導

高等法院前資深法官曾德水先前在開庭時，帶有暗示語氣要被告撤回上訴，涉嫌違反無罪推定原則，並無公平審判，卻仍獲得甲等考績，司法院最後直接將其考績改為丙等，曾德水則興訟要求撤除考評。

根據《自由時報》報導，曾德水審過前總統陳水扁二次金改、前總統馬英九洩密等案件，比多數最高法院的法官都資深，並於今年3月退休。

曾德水在2015年開庭時，向一名槍砲案被告稱「一審判兩年，要（二審）法官怎麼判？」、「上訴不合法…要不要打下去？最少三年七百萬，判你三年加五萬塊，要不要打下去，你慢慢想一下」等語，同年也向一名妨害國幣案被告稱「上訴對你有沒有利，你要回去考慮考慮看看」。

旁聽的民間司法改革基金會法庭觀察員認為，上述內容中法官有意暗示被告撤回上訴，甚至涉嫌違反無罪推定及公平審判，當時法官評鑑委員會決議「促其注意」處分。

法官一旦被記「促其注意」，照慣例考績都會是「未達良好（丙等）」，不過高院在2016年仍給曾德水「良好（甲等）」考積，司院則將其考績改為丙等。

曾德水事後提告高院及司院，並稱自己所言是詳盡告知被告權益，再由被告自行衡量，如果因此受懲只會讓法官往後抱持消極心態。

台北高等行政法院一審認為，曾德水未能客觀、公正聽審，所言可能已讓當事人訴訟權受損而不自覺，拿丙等合理，另認為司法院非處分機關，不適合列為被告，駁回曾德水告訴。

合議庭表示，司法院將曾德水打丙等，被列為被告沒有錯，全案上訴至最高行政法院。高院則回應，若非參與考績會者，無法得知當年為何二度將曾德水打甲等，與會者也應保密，無法探知考評原因。