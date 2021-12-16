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曬病患個資「便秘10天徒手挖屎」　醫師被肉搜道歉：分享上班小事

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在網路上PO文指控，有醫療人員將病患的個資公開在網路上，還註明「遇到便秘10天沒大的人，哈」、「徒手挖屎的功力真的還要跟XX再多學學」等，引發眾怒。接著，該名醫師被肉搜出是在台北執業的陳姓醫師，他事後PO文道歉（目前已刪除），但強調照片內容只是看診系統，並非病患本人。

貼病患個資「便秘10天徒手挖屎」，醫師被肉搜道歉。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友看到有醫療人員在限動公開病患資料。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網路論壇《Dcard》11日出現一篇以「醫療人員是可以這樣公布姓名的嗎」為題的文章，女網友匿名指控，有醫療人員在網路上公開病患的姓名、病歷號、年齡等資料，並在照片中註明「遇到便秘10天沒大的人，哈！徒手挖屎的功力真的還要跟XX再多學學，之前宿舍馬桶塞住，水滿出來，都是他用手挖才解決的」，看到的時候覺得很反感，畢竟如果是自己被這樣公開私事，還PO上限時動態，一定會很不高興。

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其他網友一看，也紛紛留言表示太誇張，「好沒水準，把病人名字PO出來是啥意思，想證明什麼？無聊，建議原PO直接檢舉」、「到底是哪個蠢蛋？想知道是哪間學校畢業的，真的不怕學弟妹被業界封殺」、「怎樣啦，便秘沒人權是不是」；並且很快就有人搜出該名醫療人員不是護理師，而是在台北執業的陳姓醫師。

貼病患個資「便秘10天徒手挖屎」，醫師被肉搜道歉。（圖／翻攝自Dcard）

▼▲爆料網友和其他人都覺得醫師的行為很不妥。

貼病患個資「便秘10天徒手挖屎」，醫師被肉搜道歉。（圖／翻攝自Dcard）

隨著消息越傳越廣，陳姓醫師12日在《Dcard》公開PO文道歉，承認自己就是發表限時動態的人，當時只是想跟朋友分享上班遇到的小事，照片內容只是看診系統，並非病患本人，但洩漏病患資料確實違反《醫師法》，「我為我個人不成熟、不謹慎的行為向大家道歉」，由於他平時沒有使用Dcard，是朋友轉貼才知道這件事，「大家的批評指教我都會看進去，行醫的路上也會繼續虛心加油，期許自己不要再犯這樣的錯誤。」

不過，這篇道歉文目前已經被刪除，刪除的原因尚不清楚。而陳姓醫師的IG也在事發之後改名，並將帳號設為不公開。

▼陳姓醫師事後PO文道歉，但文章目前已被刪除。

貼病患個資「便秘10天徒手挖屎」，醫師被肉搜道歉。（圖／翻攝自Dcard）

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