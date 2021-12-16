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Ct12女恐「改列本土」！防疫旅館連爆2確診　醫曝3條可能傳染途徑

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲入住時間重疊7天！Ct12女恐改列「本土個案」，醫曝3條可能傳染途徑。（圖／桃園機場採檢資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

境外移入案16859解隔離後2天確診，Ct值12。指揮中心進行防疫旅館回溯採檢，在隔壁房又驗出確診者案16870，已將病毒送基因定序比對，若確認為交互感染，案16859將改列本土個案。感染科權威、台大醫師黃立民表示，若為交互感染，病毒傳播有3途徑有，目前可確認的是旅館環境已遭污染，將同層住客移出是好事。

指揮中心15日公布新增7例境外移入病例，其中一名就是案16870，本國籍30多歲男性。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案曾赴美國旅遊，12/5入境唾液篩檢陰性，但12/6檢疫期間出現有喉嚨痛等症狀，曾安排視訊診療並回報衛生單位，針對病症因考量前一天入境檢查結果陰性，經評估尚無需要再次採檢，個案12/7服用藥物後症狀持續、12/8症狀緩解，12/14回溯採檢仍驗出陽性，Ct值31。

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明案16859接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，案16859為30多歲女性，與案16870在防疫旅館的重疊時間為12/5至12/11，後者發病日較早，會就兩案病毒基因定序進行比對，目前不排除交互感染可能性，同樓層餘下10名旅客也於15日起陸續移到集中檢疫所安置；台北市衛生局已經取得旅館內部監視器，就住客與旅館人員活動等做進一步分析，目前尚無法排除為個別獨立案件，呼籲國人靜待調查結果。

在案16859確診後，指揮中心已針對防疫館進行回溯性採檢，應採36人，其中1人陽性、20人陰性、2人檢驗中、13人待採檢。而旅館防疫人員12人中，9名已採檢者都是陰性。

▲▼案16859、16870篩檢狀況、防疫旅館應變措施。（圖／北市府提供）

▲北市府公布案16859、16870篩檢狀況、防疫旅館應變措施。（圖／北市府提供）

針對案16859是否可能改列為本土感染？台大兒童醫院院長黃立民受訪時表示，還是要比對基因定序結果，若兩株病毒序列相同，確認為交互感染，傳染途徑有3種可能，一為案16870將沾染病毒後的餐具放在門口，被旅館服務員收走後，手上沾到病毒後又去觸碰隔壁房的門把，造成間接傳染；另一為兩人未遵守防疫規定，在檢疫期間在外接觸；最後一項則是空氣傳染。

黃立民補充，若為空氣傳染的話，代表旅館的空調或通風有問題，將同層樓住客從高風險環境中移出並非壞事。至於人為傳染可能性，則有待台北市衛生局調閱旅館監視器後釐清。

隨著春節檢疫「7+7+7」方案上路，黃立民坦言，之後境外移入個案可能會「變複雜」，離開防疫旅館返家檢疫才確診的案例也會增加，不過，此時再將政策緊縮意義不大，「還是要讓國人透透氣比較好。」

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