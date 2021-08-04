2NE1解散再回歸？CL女王登場氣場不減！自信談最愛、無懼外界眼光堅持做自己

▲CL女王氣勢不減，近日更在螢光幕前霸氣宣告自己的「最愛」。（圖／帝亞吉歐提供，下同）



消費中心／綜合報導

講到韓國女團雖然數量不少，但是可以被稱為「傳奇」的一定會有2NE1，身為人氣超旺的Black Pink師姐，也是YG旗下第一個女團，強烈的表演風格與多元且創新的音樂性，受到歐美音樂人青睞，團員4人4色的鮮明形象更是讓人印象深刻，更在時尚圈中獲得高度評價，於世界各國都具有響亮知名度，更被視為「Girl Power女子天團」。

5年前宣布解散後，隊長CL便將演藝事業轉往美國發展，經歷過團體解散、網友的負面評論等流言蜚語，CL依然在夢想的道路上堅持自己的步伐與節奏，睽違許久，日前CL終於現身IG宣布回歸消息，並發布了一則和Johnnie Walker一起拍攝的影片，依舊充滿女王氣場的她，更侃侃而談這些年的心路歷程和支持她繼續走下去的動力。

▲CL獲選成為Walkers計畫啟動者，與Johnnie Walker一起拍攝影片。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）



影片拍攝契機是勇於突破框架、大膽創新的CL，獲選成為Walkers計畫啟動者。影片中一開始就先破除Asian girl rapper的框架，CL用自信的口吻說著：「待在熟悉的舒適圈一定比較輕鬆，但身為韓國女性音樂人，想知道自己能走多遠。」也因此，她決定撕除外界貼上的標籤、不被框架束縛，堅持做自己、走出一條全新的路，更讓她站上世界舞台，並挑戰自己的極限，她也透過影片跟世界嗆聲：「See how I walk, WORLD.」

這樣的自信與勇氣，讓CL成為「Walkers計畫」的啟動者，Walkers計畫由知名威士忌品牌Johnnie Walker發起，除了讚揚大膽邁步向前、對社會有著許多期許的那群人，更透過與CL合作將理念與群體特質更加具象化，讓擁有相同理念的人們凝聚起來，「Keep Walking」，「當然很辛苦，但最重要的是能一直做自己真正喜歡的事，也有愛我的家人朋友及粉絲陪我，一起走這條路就有滿滿豐收。」CL霸氣又溫暖的自白，成為鼓舞人心的力量。

▲▼在鏡頭前，CL跟粉絲們分享自己的最愛－Johnnie Walker雪莉炸彈，還公開自己最喜歡的獨特混搭喝法。



在影片裡，不僅看見CL在舞台上霸氣的一面，也有走下舞台之後面對生活享受當下的瀟灑態度，在「忠於自我」這條路上走出成績的她，更在對台灣粉絲喊話的影片中直言：「Hi台灣，我是CL，愛上了Johnnie Walker的雪莉炸彈。」並邀請粉絲們一起享受雪莉炸彈獨特的香甜魅力，更不忘提醒「理性飲酒」，雪莉炸彈獨特的香甜風味讓CL大讚：「Johnnie Walker雪莉炸彈，跟我的節奏就是搭！」CL也在影片中獨家揭露自己最愛的喝法，就是1份雪莉炸彈混搭2份冬瓜茶，跟她的音樂一樣，總是能混搭出無限的可能，這樣的創意混搭，增添了她Keep Walking的動力。也想嚐嚐CL最愛的Johnnie Walker雪莉炸彈嗎？那就趕緊跟上女王的腳步，Johnnie Walker雪莉炸彈新上市熱賣中，別等了，現在就喚醒Walker精神，讓雪莉炸彈給你一點刺激。

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