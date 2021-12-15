　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國泰兒繪賽、新世紀潛力畫展同步頒獎　用色彩讓家園更美好

▲▼第46屆國泰全國兒童繪畫比賽。（圖／國泰世華提供）

▲第46屆國泰全國兒童繪畫比賽。（圖／國泰金控提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

國內規模最大、歷史最悠久的「第46屆國泰全國兒童繪畫比賽」頒獎典禮圓滿落幕，12月的周末接力在台北、台中、高雄舉辦頒獎典禮，從全國近7萬4千件作品中脫穎而出的上百位小小畫家從各地前來接受表揚，頒獎典禮現場陳列得獎畫作，猶如置身小型美術館。

本屆主題為「我繪樹造美麗家園」，小畫家們透過創意構思描繪出對未來家園的美好想像，這次比賽也累積這群小畫家承諾種下逾26萬棵樹的心願，用行動表達讓家園更美好，國泰期許這群有潛力的小畫家能珍惜這份肯定，持續在創作路上努力，未來一定能茁壯成大樹回饋社會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

頒獎典禮上氣氛熱烈，世界金牌小丑劇團表演開場，現場還設有DIY絹印環保袋體驗，國泰甚至特別把得獎畫作翻印成環保背袋，成為每位得獎者獨一無二的紀念品，許多親子在領取時露出驚喜的表情。此外，國泰還準備包括COZZI和逸飯店住宿券、果汁機等精美獎品，讓大家滿載而歸。

▲▼第46屆國泰全國兒童繪畫比賽。（圖／國泰世華提供）

此外，為青年學子打造圓夢舞台的「第21屆新世紀潛力畫展」得獎者也一同於台北頒獎典禮上接受表揚，獲獎作品也會在國泰信義置地廣場及國泰世華藝廊中展示，讓更多人能欣賞潛力新秀的優異作品。

國泰人壽協理廖昶超鼓勵現場的大小畫家交流欣賞作品，相互學習莫忘初心，他說大家可以用種樹綠化環境，以行動去愛地球。從未缺席評審工作的台陽美術協會暨中華民國油畫學會理事長吳隆榮也感謝國泰長期投入美學教育，期許得獎者在創作路上努力前行。中華民國兒童美術教育學會理事長盧安來也表示，得獎者都是萬中選一的小小藝術家，期許大家不僅是藝術家，也要成為關懷社會、帶動文化發展的創作者。

▲▼第46屆國泰全國兒童繪畫比賽。（圖／國泰世華提供）

師大附中美術班二年級的許品婕，以描繪空氣汙染下的社會樣態作品《灰藍色》獲得「新世紀潛力畫展」金獎肯定，她表示這幅花了兩三個月時間創作的作品，困難地方在人體膚色如何能自然呈現，以及背景的天空如何有層次又不搶主題，「所以，我花了很多時間練習。」她說感謝國泰舉辦比賽，不但可以欣賞其他年輕創作者的作品，也提供累積自己創作經驗的機會。

▲▼第46屆國泰全國兒童繪畫比賽。（圖／國泰世華提供）

就讀台北慧光幼稚園大班的鄧同學，用色彩畫出一棵彩虹樹，傳達要愛護地球的想法，首度參賽就獲得金獎肯定，鄧媽媽分享，兒子很喜歡畫畫，對於創作也很有想法，疫情期間在家裡跟老師線上討論完成作品，第一次參加頒獎典禮，覺得國泰安排得很細緻，尤其把畫作變成環保袋，「很貼心，因為大部分參加比賽後的作品都不會留下來，但國泰的用心我感受到了。」

▲▼第46屆國泰全國兒童繪畫比賽。（圖／國泰世華提供）

台南渡拔國小五年級的許同學，也是首度參賽就榮獲金獎，她說接獲得獎通知很意外，參加頒獎典禮印象最深的是上台領獎「唱名時很隆重，有一種作品被肯定的感覺，希望還有機會可以來參加！」許媽媽也說，女兒一直很喜歡畫畫，國泰能持續46年舉辦繪畫比賽真的很不容易，也很驚訝國泰對於孩子創作的貼心，把畫作變成隨身用品，讓作品用不同形式在日常生活中使用，這樣的想法真的很棒，也很符合活動想要傳遞的永續理念！

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手要查了
孩子不想上學！爸帶他去「工作」　一天後改口：想回學校
網紅陽明山豪宅開趴！　未經申請「大放煙火」GG了
表弟想在藥廠工作　他看科系傻眼「讀錯了」
台積電總裁魏哲家贈3子600張股票　市值共3.6億元
快訊／新北ATM搶案「內神通外鬼」！21歲主嫌聲押禁見
40歲買房「繳完已70歲」　網卻讚：借越久越賺
快訊／五股ATM搶案大逆轉！竟是「內神通外鬼」　護鈔保全落網

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孩子吵不想上學！爸出招帶他去「工作」　一天後改口：想回學校

表弟想在藥廠工作…他看科系傻眼「讀錯了」　內行人反讚：超吃香

國泰兒繪賽、新世紀潛力畫展同步頒獎　用色彩讓家園更美好

酒店小姐是風俗業公務員！華燈顧問媽媽桑曝秘辛　買內衣也能抽成

快訊／桂冠湯圓冬至前漲價！平均每盒漲幅15％

買水煎包付200元紙鈔遭拒！高雄女氣轟「被當乞丐」　店家回應了

6層樓高「米娜瓦之樹」點燈　中部最大麗寶耶誕新年城登場

華信航空開航高雄－金門　明起可訂位！單趟優惠下殺1388元

愛你才會在意！12星座男有「這表現」代表你是唯一

吃蟳蟹類變貴了「漲15%」！　9大水產品半年價差一次看

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

《華燈初上》中村先生獻花「花子」臉頰吻　劉品言驚喜：雖然不是我的客人XD

孩子吵不想上學！爸出招帶他去「工作」　一天後改口：想回學校

表弟想在藥廠工作…他看科系傻眼「讀錯了」　內行人反讚：超吃香

國泰兒繪賽、新世紀潛力畫展同步頒獎　用色彩讓家園更美好

酒店小姐是風俗業公務員！華燈顧問媽媽桑曝秘辛　買內衣也能抽成

快訊／桂冠湯圓冬至前漲價！平均每盒漲幅15％

買水煎包付200元紙鈔遭拒！高雄女氣轟「被當乞丐」　店家回應了

6層樓高「米娜瓦之樹」點燈　中部最大麗寶耶誕新年城登場

華信航空開航高雄－金門　明起可訂位！單趟優惠下殺1388元

愛你才會在意！12星座男有「這表現」代表你是唯一

吃蟳蟹類變貴了「漲15%」！　9大水產品半年價差一次看

餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手了！下周稽查連鎖店

慧智基因前11月業績年增4.38%　董座蘇怡寧：目標雙引擎各五成

中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

建商GG了！金管會打炒房大招曝光　擬提高風險權數

幕後／法國國會訪團成員大有來頭　「7連霸議員」70歲抗疫成功

孩子吵不想上學！爸出招帶他去「工作」　一天後改口：想回學校

網紅陽明山豪宅開趴！　未經申請「大放煙火」…恐遭罰15萬GG了

工研院南臺灣成果展登場　逾20項AI智慧創新成果吸睛

台尼FTA半年後將失效　經部：協助台商改向他國採購與拓銷

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

超商LINE Pay結帳「送200點」　實測成功！

冬至一到荷包滿滿！　「4生肖」財運暴漲

即／Ct值12女曾去這間超商！

遭爆棄養雙親！名醫蘇怡寧576字揭內幕

八方雲集12/16起鍋貼水餃漲0.5元

遊客亂象！秘境「三層坪農塘」開放7天封了

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

台中食物中毒14人住院　網哀號：拉到穿紙尿褲

婆婆討一半年終　丈夫回答驚呆網

雷伊增強轉中颱　最新路徑圖出爐

台灣爸爸救了巴西女孩全家　她來台嫁給職業軍人

更多熱門

關鍵字：

第46屆國泰全國兒童繪畫比賽

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

快訊／王力宏認了離婚！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面