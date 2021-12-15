國泰兒繪賽、新世紀潛力畫展同步頒獎　用色彩讓家園更美好

▲第46屆國泰全國兒童繪畫比賽。（圖／國泰金控提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

國內規模最大、歷史最悠久的「第46屆國泰全國兒童繪畫比賽」頒獎典禮圓滿落幕，12月的周末接力在台北、台中、高雄舉辦頒獎典禮，從全國近7萬4千件作品中脫穎而出的上百位小小畫家從各地前來接受表揚，頒獎典禮現場陳列得獎畫作，猶如置身小型美術館。

本屆主題為「我繪樹造美麗家園」，小畫家們透過創意構思描繪出對未來家園的美好想像，這次比賽也累積這群小畫家承諾種下逾26萬棵樹的心願，用行動表達讓家園更美好，國泰期許這群有潛力的小畫家能珍惜這份肯定，持續在創作路上努力，未來一定能茁壯成大樹回饋社會。

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頒獎典禮上氣氛熱烈，世界金牌小丑劇團表演開場，現場還設有DIY絹印環保袋體驗，國泰甚至特別把得獎畫作翻印成環保背袋，成為每位得獎者獨一無二的紀念品，許多親子在領取時露出驚喜的表情。此外，國泰還準備包括COZZI和逸飯店住宿券、果汁機等精美獎品，讓大家滿載而歸。

此外，為青年學子打造圓夢舞台的「第21屆新世紀潛力畫展」得獎者也一同於台北頒獎典禮上接受表揚，獲獎作品也會在國泰信義置地廣場及國泰世華藝廊中展示，讓更多人能欣賞潛力新秀的優異作品。

國泰人壽協理廖昶超鼓勵現場的大小畫家交流欣賞作品，相互學習莫忘初心，他說大家可以用種樹綠化環境，以行動去愛地球。從未缺席評審工作的台陽美術協會暨中華民國油畫學會理事長吳隆榮也感謝國泰長期投入美學教育，期許得獎者在創作路上努力前行。中華民國兒童美術教育學會理事長盧安來也表示，得獎者都是萬中選一的小小藝術家，期許大家不僅是藝術家，也要成為關懷社會、帶動文化發展的創作者。

師大附中美術班二年級的許品婕，以描繪空氣汙染下的社會樣態作品《灰藍色》獲得「新世紀潛力畫展」金獎肯定，她表示這幅花了兩三個月時間創作的作品，困難地方在人體膚色如何能自然呈現，以及背景的天空如何有層次又不搶主題，「所以，我花了很多時間練習。」她說感謝國泰舉辦比賽，不但可以欣賞其他年輕創作者的作品，也提供累積自己創作經驗的機會。

就讀台北慧光幼稚園大班的鄧同學，用色彩畫出一棵彩虹樹，傳達要愛護地球的想法，首度參賽就獲得金獎肯定，鄧媽媽分享，兒子很喜歡畫畫，對於創作也很有想法，疫情期間在家裡跟老師線上討論完成作品，第一次參加頒獎典禮，覺得國泰安排得很細緻，尤其把畫作變成環保袋，「很貼心，因為大部分參加比賽後的作品都不會留下來，但國泰的用心我感受到了。」

台南渡拔國小五年級的許同學，也是首度參賽就榮獲金獎，她說接獲得獎通知很意外，參加頒獎典禮印象最深的是上台領獎「唱名時很隆重，有一種作品被肯定的感覺，希望還有機會可以來參加！」許媽媽也說，女兒一直很喜歡畫畫，國泰能持續46年舉辦繪畫比賽真的很不容易，也很驚訝國泰對於孩子創作的貼心，把畫作變成隨身用品，讓作品用不同形式在日常生活中使用，這樣的想法真的很棒，也很符合活動想要傳遞的永續理念！