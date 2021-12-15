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王力宏離婚夫妻財產怎麼分　律師曝：台美法院考量大不同

▲李靚蕾2月就「摘掉婚戒」早曝婚變王力宏！聚會林依晨、青峰洩端倪。（圖／翻攝自微博／李靚蕾）

▲王力宏證實和李靚蕾決定分開生活，外界好奇2人離婚後的財產分配。（圖／翻攝自微博／李靚蕾）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

藝人王力宏15日證實和結婚8年的妻子李靚蕾離婚，且「已提出申請」，網媒傳出王力宏身家高達30億元，離婚後的財產分配成為另一焦點，律師陳豐年指出，如果要上美國法院進行訴訟的話，不見得能和在台灣一樣，由夫妻雙方平分婚後財產差額，以紐約州為例，法官可能會根據「衡平分配法則」，審酌雙方對家庭貢獻度等因素，大幅調整財產分配額度。

律師黃瑋如表示，台灣的夫妻如果決定要離婚，卻無法透過協議或調解達成財產分配問題，按照台灣《民法》親屬篇等相關法規，法院會在法定財產制架構下，先以夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續中負債，之後如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。

黃瑋如解釋，這種分配方式，並不會將夫或妻婚前就有的財產或是無償取得的財產列入計算，也就是一般人常聽到的「剩餘財產差額分配請求權」。舉個簡單的例子，假設丈夫在婚後財產扣除債務，剩餘100萬元，妻子的婚後財產扣除債務，剩餘50萬元，2人的剩餘財產差額就是50萬元，此時剩餘財產較少的妻，可以再向夫請求差額的半數，也就是25萬元。

▲▼王力宏與老婆李靚蕾（圖／記者季相儒攝）

▲律師分析夫妻離婚後的財產分配如果搞不定，在台灣和在美國訴訟結果大不同。（資料照／記者季相儒攝）

但台灣的法律在美國並不適用，擁有美國紐約州律師執照的律師陳豐年指出，美國各州法律規定各有不同，以紐約州為例，雖然夫妻離婚時的財產分配，原則上也是要先計算出婚姻存續期間的財產，之後就由法官根據雙方對家庭的貢獻度，各自健康狀況是否有比較需要經濟支援，有沒有扶養小孩，雙方職業薪資水準等。

陳豐年表示，這種財產分配方式，是依據紐約州衡平分配法(NY Equitable Distribution Law)，讓紐約州的法官對離婚事件的財產分配擁有很大的決定權，假設同前述例子，夫妻剩餘財產差額50萬元，在美國很可能出現其中一方被裁定只能拿到10萬元的結果，和台灣的家事案件審判有很大不同。

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