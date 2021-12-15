就是他！高中女晚自習後被跟蹤　父活逮怪男訓斥PO網

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一女高中生，驚覺自己晚自習放學回家都有一名男子一路跟著她，讓她相當害怕。女高中生父親知道後，也騎車在住家附近查看，果然成功攔下這名怪男，而該名男子不斷道歉，女高中生的父親請他不要再跟蹤，也將影片放上網，呼籲民眾注意，更報警請警方加強巡邏，確保女兒的安全。

▲女高中生晚自習後被跟蹤，父親攔下詭異男 。（圖／記者翁伊翻攝）

畫面中，高中女學生爸爸攔下騎車男子，質問他為什麼要這幾天要一直跟蹤他的女兒。男子隨後下車立正聆聽教訓，對於高中女生爸爸所提的問題只是鞠躬道歉。後來女學生爸爸報警，更將畫面po上網，提醒大家注意。

據了解，他就讀高中的女兒在學校晚自習，9點後才放學，幾個月來卻發現這名男子多次跟蹤，還一路從學校附近跟回家，女兒告訴他後，他等了三次才逮到人。目前警方已經著手調查該男子跟蹤的動機跟原因。不過，對於寶貝女兒下課被人跟蹤，實在讓家長擔心。

律師嚴庚辰表示，陌生人跟蹤騷擾現行法令社會秩序89條，僅罰3千不痛不癢，無法嚇阻行為人，因此立法院從新更正跟騷法，民國111年6月1日起，最輕刑罰最低1年有期徒刑，也可申請保護令，反覆實施行為更可以請檢方申請羈押。