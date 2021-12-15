　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

就是他！高中女晚自習後被跟蹤　父活逮怪男訓斥PO網

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一女高中生，驚覺自己晚自習放學回家都有一名男子一路跟著她，讓她相當害怕。女高中生父親知道後，也騎車在住家附近查看，果然成功攔下這名怪男，而該名男子不斷道歉，女高中生的父親請他不要再跟蹤，也將影片放上網，呼籲民眾注意，更報警請警方加強巡邏，確保女兒的安全。

▲▼女高中生晚自習後被跟蹤，父親攔下詭異男 。（圖／記者翁伊翻攝）

▲女高中生晚自習後被跟蹤，父親攔下詭異男 。（圖／記者翁伊翻攝）

畫面中，高中女學生爸爸攔下騎車男子，質問他為什麼要這幾天要一直跟蹤他的女兒。男子隨後下車立正聆聽教訓，對於高中女生爸爸所提的問題只是鞠躬道歉。後來女學生爸爸報警，更將畫面po上網，提醒大家注意。

據了解，他就讀高中的女兒在學校晚自習，9點後才放學，幾個月來卻發現這名男子多次跟蹤，還一路從學校附近跟回家，女兒告訴他後，他等了三次才逮到人。目前警方已經著手調查該男子跟蹤的動機跟原因。不過，對於寶貝女兒下課被人跟蹤，實在讓家長擔心。

律師嚴庚辰表示，陌生人跟蹤騷擾現行法令社會秩序89條，僅罰3千不痛不癢，無法嚇阻行為人，因此立法院從新更正跟騷法，民國111年6月1日起，最輕刑罰最低1年有期徒刑，也可申請保護令，反覆實施行為更可以請檢方申請羈押。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
謝祖武宣布不選台北市長！揭關鍵1原因：不得不缺席
快訊／普悠瑪「平交道碰撞」事故！　列車延誤
許瑋甯婚後首PO文！　「戴戒指捧臉笑」甜到翻
勞工看過來！　2022元旦新制總整理一次看
李靚蕾2月就「摘掉婚戒」！　聚會林依晨、青峰洩端倪
新北2男街頭狂飆！　路邊無辜夫妻遭撞1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

三寶突開車門直擊！女騎士先遭擊落…男騎士騰空翻180度重摔

高雄城中城大樓提前12／16強拆　惡火釀46死先祭拜後才動工

王力宏離婚夫妻財產怎麼分　律師曝：台美法院考量大不同

男友要她匯200萬投資！以結婚為前提曝愛意　聽這5字秒掛電話

「行人庇護島」釀3車翻覆？議員臉書PO文引熱議　網狂酸三寶駕駛

快訊／台中神岡倉庫火警！塑膠+紙板狂燒　8車30人趕往灌救

績優調查員竟上網買槍遭查獲　法務部長蔡清祥：絕不能原諒

憨厚男不會按ATM！超商正義女店員超敏銳　揭穿女網友真面目

就是他！高中女晚自習後被跟蹤　父活逮怪男訓斥PO網

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

三寶突開車門直擊！女騎士先遭擊落…男騎士騰空翻180度重摔

高雄城中城大樓提前12／16強拆　惡火釀46死先祭拜後才動工

王力宏離婚夫妻財產怎麼分　律師曝：台美法院考量大不同

男友要她匯200萬投資！以結婚為前提曝愛意　聽這5字秒掛電話

「行人庇護島」釀3車翻覆？議員臉書PO文引熱議　網狂酸三寶駕駛

快訊／台中神岡倉庫火警！塑膠+紙板狂燒　8車30人趕往灌救

績優調查員竟上網買槍遭查獲　法務部長蔡清祥：絕不能原諒

憨厚男不會按ATM！超商正義女店員超敏銳　揭穿女網友真面目

就是他！高中女晚自習後被跟蹤　父活逮怪男訓斥PO網

公投亂戰讓黨內炸鍋　藍中常委：當初改「兩同意兩支持」較有緩衝空間

《料理》型男主廚王輔立「外景變小老弟」　石頭做菜：崇拜詹姆士

無辜萌眼喵收編回家變「黑道大姐」　中間翹巨根眼神超殺：跨啥？

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

三寶突開車門直擊！女騎士先遭擊落…男騎士騰空翻180度重摔

陳偉霆爆熱戀失婚超模！「纏綿圖印T恤」放閃被抓包…不認愛原因曝

19歲男車禍後罹「心碎症候群」　醫提關鍵3症狀：嚴重恐休克死亡

床邊冒出一隻「單眼皮不明生物」盯著看　媽背脊涼：每天都被監視

黑松聚焦數位轉型　明年升級自動販賣機、擴大電商合作拓展業績

栗林良吏獲日職新人王曾來台打過冬盟　洋聯由宮城大弥獲獎

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

網紅名醫逃漏稅「檢舉人竟是他爸」　老父討千萬房產

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　詭辯：孩子無價

產婦成植物人嬰腦麻　家屬控「等醫1小時+誤判」

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

持槍3匪搶超商　歹徒最小才16歲

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

即／台南集合住宅起大火　傳多人受困待救

快訊／女山友玉山南峰墜谷　警消尋獲已罹難

小王想看私密照！人妻竟要老公幫拍　他崩潰

更多熱門

相關新聞

郭靜文／《跟騷法》遏止性別暴力

郭靜文／《跟騷法》遏止性別暴力

過去對於跟蹤騷擾行為無法可管，使被害人長期陷於求助無門的身心恐懼之中，終於在2021年12月三讀通過《跟蹤騷擾法》，透過警察機關及時介入、保全證據，輔以保護令制度對行為人的約制，有效遏止跟蹤騷擾犯罪。

快訊／蔡英文今簽署《跟蹤騷擾防制法》 恐怖情人8類行為最重關5年

快訊／蔡英文今簽署《跟蹤騷擾防制法》 恐怖情人8類行為最重關5年

女學生幻想師生戀！恐怖尾隨逼瘋律師

女學生幻想師生戀！恐怖尾隨逼瘋律師

鄧佳華預告找宜軒！律師826字怒「知道嚴重性嗎？」

鄧佳華預告找宜軒！律師826字怒「知道嚴重性嗎？」

《跟騷法》立法牛步　葉毓蘭批：除非血流成河民進黨都沒時間處理

《跟騷法》立法牛步　葉毓蘭批：除非血流成河民進黨都沒時間處理

關鍵字：

跟騷法

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

快訊／王力宏認了離婚！

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面