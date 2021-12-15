第18輪供BNT明起開打！22.2萬人上平台「預約率僅2成」

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗平台第18期明起開打，提供BNT疫苗，除第一劑、第二劑接種外，也開放接種AZ者混打BNT，符合資格101萬人，昨天上午10點開放預約至今天中午12點截止，總計22.2萬人完成預約，預約率約兩成。

指揮中心公布第18期明起至12月22日施打，提供BNT疫苗給三類對象，分別是第一劑給12歲以上民眾、第二劑給11月18日前接種第一劑BNT的18歲以上民眾，另還有接種10月21日前接種AZ第一劑的18歲以上民眾可選擇第二劑混打BNT，第18期符合資格共101萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天上午10點到今天中午12點開放預約，總計有 22萬2,893人完成，當中最多人預約第二劑，符合資格有68萬人，其中16.9萬人完成預約；至於第一劑符合資格31.5萬，有4.5萬人預約，選擇混打最少，符合資格2.3萬人，完成預約7750人。

指揮中心強調，各廠牌疫苗均可至各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種，且衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院及國防部所屬醫院，亦增開週一至週五夜間門診，提供莫德納疫苗接種服務，請民眾多加利用，並呼籲民眾儘速完成二劑疫苗接種，以獲得完整免疫保護力。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

【補充說明】

12/14 10:00-12/15 12:00 第18期BNT預約狀況 (12/15 12:00已截止)

總計符合預約資格： 1,019,301 人

總計已完成預約人數： 222,893人

接種第1劑

符合預約資格：315,502人

已完成預約人數：45,596人

接種第2劑

符合預約資格：680,852人

已完成預約人數：169,547人

已接種第1劑AZ混打BNT

符合預約資格：22,947人

已完成預約人數：7,750人