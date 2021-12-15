柯P爆有莫德納過期！莊人祥強調有用完「少量給實驗動物打」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市長柯文哲今（15）日在廣播節目中批評衛福部長陳時中沒有防疫相關專業，還爆料「前天開會的時候自己才知道，有一批莫德納疫苗已經過期報廢」，陳時中受訪時否認，目前沒有莫德納過期銷毀情況。指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納屆效疫苗都使用完畢，但除一般接種外，也有部分提供給實驗動物施打，但數量少。

柯文哲今天在廣播節目中批評疫苗政策，台灣為了買疫苗砸8400億預算，結果送的比買的還多，前天開會的時候自己才知道，有一批莫德納疫苗已經過期報廢。

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陳時中今日赴立法院社福衛環委員會，中午休息受訪駁斥此事，莫德納完全沒有過期銷毀情況。陳時中說，確實在12月21日前有一些快要到期，台北市約1.7萬、新北有3萬多，量比較大，新北前段時間也有幫忙消化疫苗，中央也有在配合調配，希望不要過期，大家積極打。至於12/21整體有多少莫德納屆效，陳時中估約有11萬劑。

莊人祥下午被問及此事，他表示，有關莫德納的屆效疫苗是都使用完畢，除了接種疫苗之外，當然可能有其他的運用，例如給實驗動物施打，不過這量非常少。