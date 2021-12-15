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親弟夫婦意外雙亡...留8年幼孩！哥哥決定全部收養：絕不會送掉

夫妻一氧化碳中毒身亡，獨留8名小孩在世。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲夫妻一氧化碳中毒身亡，獨留8名小孩在世。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

大陸江西宜春日前發生一起意外命案，一對王姓夫婦在租屋處洗澡時，不幸因為一氧化碳外洩中毒身亡，遺留8名未成年子女在世。目前傳出，王姓丈夫的哥哥決定與妻子、母親共同扶養這8名苦命的小孩，報導中也指出，哥哥自家也有2個正在就讀國中的兒女。

根據《紅星新聞》報導指出，逝世的王姓丈夫年紀31歲、妻子34歲，而他們遺留下來的小孩分別是12歲、10歲、8歲、6歲、4歲、2歲、9個月。由於夫妻意外身亡，8名小孩的處境讓人十分堪憂，再加上消息傳開後，不少惡質網紅前來過度拍攝，反讓王姓丈夫的哥哥（以下以王哥稱呼）感到不耐煩，「孩子們的雙親已經去世，現在他們（指網紅）還被不打碼全網傳播」。

目前當地政府已經啟動應急預案，除了給家屬送上萬元的慰問金之外，還給予8個孩子每人每月人民幣1200元的孤兒補助，直到18歲為止，也有不少人致電當地政府，表示希望能收養這8名小孩。

對於各界的善心人士，王哥表示感謝，但也強調「不管是我自己的，還是弟弟的，現在都是我的孩子，都是王家的血脈，絕對不會送掉。未來我將會和母親、妻子一起照顧8個孩子。」報導中也指出，王哥自家也有2位正在就讀國中的小孩，對於為何要收養自己弟弟的小孩，王哥僅表示「為了親情！」

但仍有網友質疑，王哥之所以願意收養弟弟的小孩，主要是看上8個小孩每個月人民幣9600元的孤兒補助，這筆錢放在農村是筆大錢，認為王哥是因為看中錢財才拒絕外人領養。王哥駁斥「胡說」，並解釋政府和愛心人士的捐款，都交由王哥的母親來做打理，自己並不會過手。王哥的妻子也表示「因為8個孩子都是王家血脈，願意承擔撫養孩子完全是源於親情」，他甚至直言「我可以說我願意花1萬元，請他們來當保姆，看看誰願意來？」

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