「長腿女神」美照遭連鎖泰式料理無限期使用　獲償金額曝光！

▲馬友芯照片遭連鎖餐廳使用，獲賠確定。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

號稱「長腿女神」的女演員馬友芯（改名為馬宥漩），與前東家模特兒約在身時，曾為連鎖餐廳「瓦城泰式料理」拍攝一系列照片，但雙方約滿後，該餐廳仍持續使用這系列照片，不僅在台灣，甚至在中國大陸上海、蘇州等地，都持續使用。馬友芯起訴求償157萬餘元，一審敗訴，案經上訴，高等法院二審改判餐廳須賠償她9萬元，全案確定。

根據維基百科的資料，馬友芯擔任模特兒出身，2017年因擔任大陸演員白百何在電影《綁架者》中的替身，轉型做演員。曾參與果陀劇場、春禾劇團、綠光表演學堂之表演培訓，演出作品涵蓋廣告、電視、電影等類型，參演作品有電影《盲人律師》以及電視劇《拜金女王》、《我可能不會愛你》等。

本案因馬友芯2008年間與前經紀公司「風暴」公司簽下5年模特兒經紀約，2012年間拍攝「瓦城泰式料理」廣告照，而馬友芯與經紀公司2013年間約滿後，2014年間瓦城仍持續使用這系列照片，並懸掛於臺灣65家分店、大陸上海3家分店及蘇州2家分店內。一直到2019年馬友芯發現後，才向瓦城餐廳反映，瓦城隨即將照片下架。但馬友芯認為自己肖像權遭侵害，因此提出民事訴訟，求償餐廳因此獲得的不當得利107萬 1,000元，及精神慰撫金50萬元，總計求償157萬1千元。

一審法院審理後，判決馬友芯敗訴。馬友芯上訴二審，高等法院14日做出不同認定。高院認為，經紀公司與瓦城簽訂的照片使用契約，期限到2014年2月28日起，故從2014年3月1日起，到2019年2月將照片下架為止，總計未經馬友芯同意使用照片的時間大約6年。因此高院認為，根據雙方當時簽訂照片，授權台灣地區使用的費用為2年15000元，這次違約使用的範圍除了台灣地區的店家外，還包含大陸多家分店；因此高院重新計算後，認為瓦城應賠償馬友芯9萬元。全案就此確定。

▼馬友芯。（圖／記者黃克翔攝）

