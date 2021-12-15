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彰化廢棄物堆置場狂燒3天「臭死人」　他怒轟：縱火燒光證物

▲彰化花壇1處廢棄物堆置場起火。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化花壇1處廢棄物堆置場起火。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化花壇鄉1處廢棄物堆置場上的大批木材跟廢棄物，13日上午突然起火，燃燒面積高達600坪，濃煙隨著風勢連彰化市區都聞得到臭氣衝天，昨夜議員吳韋達到現場直播，不少民眾高度關注，至今進入第3天，於上午8時終於控制火勢，花壇鄉長顧勝敏怒轟「應是人為縱火」，要求相關單位查明火災原因。

消防局第一大隊指出，12月13日上午08時42分花壇鄉橋頭村水坑巷1處建築事業廢棄物火警案，現場確定為人為傾倒的廢棄物，該地段廢棄物為李姓地主與環保局的刑事案件訴訟證物，該案雖判刑確定但仍在上訴，證物無法移除、開挖。

▲彰化花壇1處廢棄物堆置場起火。（圖／彰化縣消防局提供）

經整晚警戒、防護後，深層火災無開挖無法處置，彰化及花壇全都瀰漫在臭味中，環保局火速派員在現場架設空氣品質監測儀器，於14日上午聯繫地主、環保局後，於11時許由地主調派挖土機協助，消防人員持續灑水降溫及防護。

大隊長劉錫垣指出，因夜間視線不佳，昨日於18時結束開挖、射水作業，晚上仍由花壇分隊兩車2人整夜防護、警戒，於今(15)日早上08時再持續開挖、射水作業，直現場持續由消防員射水控制火勢，至於起火原因則有待進一步調查釐清。

▲彰化花壇1處廢棄物堆置場起火。（圖／彰化縣消防局提供）

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