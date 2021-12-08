陸罰遠東引寒蟬效應？　國台辦：民進黨挑撥離間注定枉費心機

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2021年兩岸企業家峰會昨於南京會場閉幕，陸委會稱大陸懲戒「台獨」頑固分子是在干擾台商企業經營，製造「寒蟬效應」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（8日）也回應，「民進黨當局挑撥離間，注定枉費心機。希望廣大台商、台企明辨是非，站穩立場，與『台獨』分裂勢力劃清界限。」

馬曉光說，2021兩岸企業家紫金山峰會7日以視頻連線方式在南京市和台北市同步舉行。500多位兩岸企業界人士參加論壇，共話兩岸經貿合作大局。在兩岸關係發展受到衝擊的當下，在民進黨當局百般阻撓恐嚇下，兩岸企業界人士用行動證明加強經濟合作是民心所向、大勢所趨，是兩岸互利共贏的必然選擇。

馬曉光表示，「台獨」分裂勢力及其活動是台海地區和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙。依法打擊「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主，目的正是為了遏制「台獨」分裂行徑、維護海和平穩定。從根本上看，這將有利於促進兩岸正常經貿往來，有利於保障廣大台灣同胞的合法權益。

▲2021兩岸企業家峰會南京會場 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步說，堅決反對「台獨」分裂，廣大台商台企投資興業才能有安心踏實的環境，兩岸經濟交流合作才能有和平安定的保證。民進黨當局長期阻撓兩岸交流合作，肆意打壓反對「台獨」、主張統一的團體和人士，是他們刻意進行政治操弄、大搞「綠色恐怖」世人皆知。

馬曉光指出，無論民進黨當局怎樣歪曲事實、倒黑白，都掩蓋不了與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣的真實面目，祖國大陸始終是廣大台商合企投資興業的熱土和發展進步的依靠。

他強調，我們歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展，繼續依法保障合胞合企的合法權益。我們一貫秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商企辦實事做好事的舉措不會變。

最後，馬曉光表示，民進黨當局挑撥離間，注定枉費心機。希望廣大台商合企明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動參與兩岸經濟合作，推進兩岸關係和平發展、融合發展。