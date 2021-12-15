快訊／全台首創！TOYOTA「24小時限定慢直播」開始　好禮曝光

記者陳俊宏／綜合報導

TOYOTA首次挑戰24小時不間斷直播節目，自今天（15日）清晨6時開始，以 「Drive with You」為主題，模擬個人自駕出遊的全過程。而直播也開始，只見駕駛把車停在路邊，坐在海邊看海、看日出，隨後開往山路，十分愜意。而民眾除了看影片，還有機會抽「露營界LV」之稱的Snow Peak露營組等好禮。

TOYOTA結合時下年輕世代流行的Lo-Fi音樂，搭配海浪、溪水及森林蟲鳴等自然環境的白噪音，讓民眾不用出門也能隨時隨地享受視覺和聽覺的饗宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今晨6時慢直播開始，看海、開山路，十分愜意。（圖／翻攝「TOYOTA TW」YouTube）



近年來TOYOTA持續在官方Youtube頻道以創意打造多元影音內容，積極與年輕族群互動，自製首購族懶人包、新車開箱及科技配備操作教學等影片，以實用又有趣的內容深受年輕粉絲喜愛，TOYOTA TW Youtube頻道也正式突破10萬訂閱的里程碑。

此次更創下台灣車界首舉，以時下流行的「慢直播」形式，打造全新「Drive with You」24小時不間斷的直播節目，邀請民眾在日常繁忙生活之餘，能在慢直播中獲得心靈治癒的放鬆感。

TOYOTA也將在直播當下的四個時段（06:00-07:00、11:00-13:00、17:00-19:00、23:00-01:00）舉辦4場線上互動活動，廣邀粉絲參與直播互動，更有機會獲得有「露營界LV」之稱的Snow Peak露營組、丹麥PALIER Coffee Brewer隨身咖啡等豐富好禮。

▲▼24小時慢直播開始。（圖／翻攝「TOYOTA TW」YouTube）



►TOYOTA 「Drive with You」慢直播 ( 24小時不間斷 )

直播時間：12/15 (三) 06:00AM – 12:16 (四) 05:59AM

直播網址：https://bit.ly/3ID0FlD

線上互動時間：6:00-07:00、11:00-13:00、17:00-19:00、23:00-01:00