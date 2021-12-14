調查官竟上「暗網」買槍！詭異理由曝光　局長就任滿月爆震撼彈

▲法務部調查局驚爆調查官上「暗網」買槍 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

桃園地檢署前檢察長王俊力上月接任調查局長，明天將滿月，卻有基層調查官出包送上「大禮」！一名蔡姓調查官涉從國外購買制式手槍，被海關扣貨報警逮人，移送新北地檢署訊後交保15萬元，調查局第一時間得知，將蔡男調回局本部等候議處，卻沒明快公布如何處置家醜，今被媒體踢爆後，調查局晚間才聲明「配合司法調查，絕不寬宥，以不負國人期待」。

出包的蔡姓調查官任職調查局北部機動工作站，調查班54期結訓，正是調查局目前基層辦案的主力期別，蔡男也參與偵辦不少大案，像是調查官徐宿良設勾結毒販掉包扣案毒品牟利弊案，而且還有一位家人曾在調查局擔任科長，已退休。

蔡男上周被海關與航警局查獲，涉嫌透過「暗網」從國外購買制式手槍來台，被依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送新北檢，訊後交保15萬元，調查局獲報，上周五（10日）將蔡男調回局本部總務處，在文書科從事行政工作，暫停辦案更不准碰槍。

據悉，蔡男宣稱沉迷生存遊戲，所以買制式手槍。但調查局認為他的說法匪夷所思，生存遊戲用的是瓦斯槍跟漆彈，怎能用真槍，對蔡男舉動深感不可思議，後續將由政風、督察等單位做行政調查，再移交調查局考績會議處，若情節嚴重，蔡男的直屬長官可能會連坐處分。

不過，調查局並沒明快公布對蔡男的處置，直到今天被人上網揭露、媒體追查踢爆。調查局先前接連發生男調查官性騷女同事醜聞，屢因沒及時公開調職處分等作為而被質疑護短，徐宿良一案被掩蓋1年才曝光，更折損執法形象，調查局沒記取經驗，這次再度陷入被動，且在王俊力就任滿月前夕發生，很可能再度打擊士氣。

調查局今晚7時許發布新聞稿，指稱「有關本局北部地區機動工作站蔡姓同仁涉嫌不法乙案，本局將全力配合司法調查，已將蔡員調離現職靜候調查，若查證屬實，必從嚴從重懲處，絕不寬宥；另要求本局全體同仁，身為執法人員，自當嚴以律己，恪遵法紀，以不負國人期待」。