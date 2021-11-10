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色情按摩店涉月付顧問費行賄「扯出竹聯幫」　關鍵大股東漏夜複訊

記者黃翊婷／綜合報導

台北市中山區按摩店「悅容莊」因涉嫌媒介性交易，今年9月遭檢調查辦。調查局北部機動工作站9日兵分16路進行第二波搜索，約談8名業者釐清是否有公務員收賄等事，其中關鍵朱姓大股東等人深夜被移送至台北地檢署複訊，不排除會進行強制處分。

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲色情按摩店行賄案，關鍵大股東等人連夜被送往台北地檢署偵訊。（圖／ETtoday資料照）

檢調先前接獲舉報指稱，位於台北市中山區的按摩店「悅容莊」涉嫌自2019年起媒介性交易，於是在今年9月發動搜索，卻在調查過程中意外由員工口中得知，按摩店老闆每個月會以顧問費用的名義，撥出一筆20萬元的費用打點「白道」。

雖然檢調當時對3名股東梁智南、梁閔雄及吳文燦聲請羈押禁見，也獲得台北地院裁准，但悅容莊的幕後負責人許嘉惠（綽號惠姊）在搜索當天早已不知去向，不排除可能有人洩密。接著，調查局北部機動工作站本月9日兵分16路，並在第二波搜索中約談8名業者，但目前尚未查到公務員收賄等情事。

根據《聯合新聞網》報導，先前被逮的梁閔雄與竹聯幫成員交情頗深，檢調研判竹聯幫可能曾插股投資悅容莊，另外，關鍵朱姓大股東、吳文燦前妻許嘉惠（目前在押），以及疑似在行賄過程中擔任白手套的呂姓特助，都在9日深夜被移送至台北地檢署複訊，不排除會進行強制處分。

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