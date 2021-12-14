財神愛你！這4星座「會脫貧致富」　第1名暴富指數100分

▲想受財神爺眷顧，這4個星座有機會。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

在這高工時、低薪資，萬物齊漲唯獨薪水不漲的時代裡，人人都心存發財夢，希望能受財神爺眷顧。命理專家小孟老師即分析「最容易脫貧成功變富翁」的4大星座，其中第1名上榜者，因本身能承受風險，無懼選擇創業或風險強的投資，脫貧指數高達100分，讓人好羨慕。

小孟老師分享最可能從貧窮→富翁4星座：

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第4名：處女座（脫貧指數75分）

追求完美主義的處女座總是要求細節，喜歡研究分析可增加自身財富的方法，不甘於貧苦，因此會尋找許多投資項目，讓自己變得更有錢，若能改變龜毛個性更有機會發大財。

第3名：射手座（脫貧指數85分）

喜歡社交的射手座，會認識、結交不同類型的朋友，因此「人脈」可望成為他/她們脫貧的最佳法器。射手座一生貴人很多，會傳授如何投資與行銷的手法，若能好好利用將能成為大富翁，不過首先必須改掉愛亂花錢的個性。

▲想要脫貧致富，仍得靠自身的努力。（示意圖／ETtoday資料照）

第2名：天秤座（脫貧指數95分）

只接觸自己熟悉事物的天秤座，「保守理財」是他/她的最佳寫照。在工作中總能將專業發揮得淋漓盡致，逆來順受能在中年被提拔為主管，再加上保守投資，晚年將能替自己累積不少財富。

第1名：摩羯座（脫貧指數100分）

摩羯愛創新，受不了一成不變，同時也很能承擔風險，所以大多會選擇創業或風險性強的投資，也因此有機會成為大富翁。

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。