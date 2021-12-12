12月下半月財運旺炸！　命理師點「4星座」要發財了

▲小孟老師點名4星座，12月下半月財運滾滾！（示意圖／記者張一中攝）

記者邱晟軒／綜合報導

人人都想要發財，都想成為老天爺眷顧的那一位幸運兒！對此，清水孟國際塔羅小孟老師昨（11日）點名4個星座，在12月下半月很有機會「脫貧成為大富翁」，快來看看自己有沒有上榜。

第四名：水瓶座

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水瓶座的人財運算是穩穩當當，節節高升。這段時間在工作事業上，雖然對未來感到些許迷惘，但若能衝破內心的幻境，就可以突破更上一層樓，因為實際上你們的很多煩惱與問題，其實是自己鑽牛角尖起來卻沒意識到，所以若能靜下心來與自己對話，就會發現其實身邊充滿了機會喔！而很多看起來是挑戰你的人，其實是伸手給你援助的貴人！

第三名：天蠍座

天蠍座財運上適合多方發展拓展機會，若想投資也不要孤注一擲，應該要去研究副業發展，會得到不錯的回饋喔！投資方面：需要分散風險、創業開店會有好成績。

第二名：摩羯座

魔羯座的人在今年其實財運都算不錯，而你們因為責任感強大，做事態度很負責任，所以有機會接到更大的工作，雖然會面臨很大的壓力，但這也是你們賺錢的好時機。

第一名：天秤座

天秤座眼光與目標放長遠來看，現在打下的是更穩的根基讓你們以後有更寬大的發展，若時間上允許可以盡量去做沒關係，而你們財富上算是福氣滿滿不需要擔心，該擔心的是身體健康與良好的紓壓方式，容易承擔過多壓力的你們，要培養良好的舒壓習慣，才能讓自己有錢又享福喔！投資方面：若是太過忙碌可以考慮交給專業人士理財。