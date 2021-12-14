生日求儀式感...卻遭夫嫌「要求太多」　她崩潰：只想吃個蛋糕

▲原PO與老公因為價值觀不同而吵架。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

兩人的價值觀不同，婚姻這條路是否就很難走下去？有位網友就在《匿名公社》表示，自己跟老公結婚十幾年了，對方卻一直認為過生日和其他節日是沒必要的事，但她只是想要老公在生日時送個蛋糕，卻也被嫌「要求太多」。

原PO表示，因為娘家觀念比較西化，所以重視儀式感，但老公來自傳統又弱勢家庭，總認為過生日或其他節日，都是一件沒必要的事，尤其「過生日這件事每年都要吵」，原PO無奈道，「我的母親還在世時，就擔心因為他沒有這樣的習慣，會造成我們之間的衝突，所以都會在母親節、生日幫老公或小孩備好禮物或是鮮花一起慶祝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但自從原PO的母親離世後，所有儀式感都沒有了，「今年他連生日蛋糕都沒有買！」原PO也有嘗試與老公溝通，甚至跟他說「情人節這種日子，花都會很貴，所以不必特別送，但其他日子偶而可以送一下」，卻沒想到生日的時候連一塊蛋糕都沒有，讓連結婚紀念日都選擇不過的原PO覺得實在說不過去，但老公並不覺得抱歉，反而還惱羞成怒嫌原PO要求太多，要他做到100分，原PO內心有苦卻說不出，「拜託，你想太多了，你離100分還很遠！」

原PO最後忍不住問大家，「生日吃蛋糕吹蠟燭是要求太多嗎？」也心寒表示，兩個世界的人，沒有重疊地帶真的不用溝通了，「一切都是枉然」，沒有期待沒有傷害，「轉身打開網頁自己訂米其林餐廳才是真的」。

貼文一出，網友們紛紛安慰原PO，「不解風情的老公，也許是想要踏實地過著日子，但他不懂精神層面的生活也是很重要的！懂你的人聽懂你的聲音，不懂你的人直覺地你要求太多，享受節日的氣氛是一種精神糧食」，「加油，自己過好自己吧」，「我老公也是一點都沒有儀式感，我也很無奈」，「若另一半不能給妳，那就對自己好一點吧」，「沒有對錯，單純價值觀真的不同」。