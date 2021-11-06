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媽媽創業家靠「私房甜點」療癒身心　肉桂捲、巴斯克乳酪蛋糕3家必買

▲Sharon 的私房甜點。（圖／女子學）

▲彭思齊 Sharon與先生一同經營公司、兼任雪倫好物分享團團主。（圖／杳杳甜點、PAO 麭）

文／女子學

創業 20 年，SHOPPING99 成立在充滿機會且競爭激烈的電商市場，觀察潮流、搶先商機，十足站穩了腳跟。近幾年，品牌將觸角深入多元的商模經營，旗下擁有電商平台 SHOPPING99 外，還設有媒體網站 Dappei 搭配和女子學。

身為 SHOPPING99 共同創辦人彭思齊 Sharon，除了與先生陳昶任一同經營公司、兼任雪倫好物分享團團主，更是一個家庭的女主人，多重角色讓她表示曾連坐月子時，也忙著與同仁開會討論公事，讓人實在無法想像 24 小時該如何拆解使用。

「選３哲學」

▲Sharon 的私房甜點。（圖／女子學）

▲從研究所開始便與當時的男友、現在的先生一起奮鬥至今，兩人是最親密的夫妻更是事業上的好夥伴。

Sharon 提到自己跟著蘭蒂‧佐伯克（Randi Zuckerberg）的《選３哲學》，不強求完美平衡每一件想做的事，每天只聚焦 3 件事，讓每件事完成度更高。「蘭蒂將她的人生區分為「工作」、「睡眠」、「家庭」、「運動」、「朋友」，我自己也是每天都選擇完成部分的事情，而不是全部的事情」她說。

▲Sharon 的私房甜點。（圖／女子學）

▲運用「選 3 哲學」，讓一天 3 件事都能夠徹底執行又富有效率。

例如，昨天選了「工作」、「睡眠」、「家庭」，那麼一整天在公司就專注的工作，晚上陪女兒聊一個小時、說說心事，九點就提早上床睡覺，讓自己有充足良好的睡眠。而今天選擇「工作」、「社團」、「朋友」，工作就在早上寫簡報，下午幫團購主上課、邀請大家參加私密團，晚上則安排與久違的朋友小聚。

生活儀式感建立美好回憶

▲Sharon 的私房甜點。（圖／女子學）

▲每一段時間 Sharon 便會安排全家人的旅遊，離開熟悉的環境，開拓新視野。

為了不讓自己迷失於日復一日的工作中，適當地分配每日的時間外，Sharon 強調生活儀式感的重要性：「生活的儀式感，可以建立我們心中快樂的回憶喔！像是到了過年我們就會想到有滿桌的佳餚和牌桌的歡笑聲。」

對 Sharon 而言，儀式感就像是《小王子》書裡小狐狸所說的「讓某個日子，不同於其它的日子；讓某個時間，不同於其他的時間，這便是儀式。比如說，那些獵人們會在每個禮拜四和村莊裡的姑娘們跳舞，所以禮拜四便是我最快樂的日子，我可以悠閒地散步到葡萄園去。但假如獵人們隨時都在跳舞，那所有的日子將會一樣，而我也將沒有假期了。」

▲Sharon 的私房甜點。（圖／女子學）

▲閱讀不僅是工作生活中的養分，在閱讀的過程中 Sharon 也感到無比的平靜。

不僅是節日帶來的儀式，我們更能自己安排屬於自己的儀式感，Sharon 分享，她將她的儀式感分成每天、每週與每季。

每天：留下一點靜心的時間，透過祈禱、閱讀書籍、寫下感恩日記，來沉澱一天因為繁忙的公事而急躁的心情。

每週：安排紓心放鬆的計畫，像是精油泡澡搭配敷面膜、小小放縱自己享受甜點美食、花點時間追劇，犒賞一週的辛勞。

每季：準備一場與家人的小旅行，跳脫熟悉的舒適圈，帶孩子們開拓不一樣的生活經驗。

甜點療癒又撫慰身心

▲Sharon 的私房甜點。（圖／女子學）

▲「黑美甜鋪」可麗露口味超多，可麗露迷不可錯過！（圖／黑美甜鋪）

身為雪倫好物分享團的團主，理所當然會有許多商品邀約，其中品嘗甜點便是 Sharon 在建立儀式感中認為很值得推薦給大家的，分享的同時 Sharon 帶著一點任性的說：「沒有什麼壞心情是一顆可麗露不能解決的事情，如果有就吃兩顆！」

▲Sharon 的私房甜點。（圖／女子學）

▲「PAO 麭」內餡採用清華桂及多種以上肉桂粉，肉桂餡完美呈現出肉桂的香、辣卻不過於甜膩，非常適合肉桂捲初階入門！。（圖／PAO 麭）

▲Sharon 的私房甜點。（圖／女子學）

▲「杳杳」巴斯克乳酪蛋糕是風味香甜的馬達加斯加香草籽與美國奶油乳酪的完美結合，帶來宜人的微酸與馥郁奶香。（圖／杳杳甜點）

她特別喜歡「黑美甜鋪」的抹茶可麗露，採用「若竹小山園」抹茶粉，微苦回甘的抹茶與外脆內軟的甜膩巧妙的結合出完美滋味～還有「PAO 麭」的肉桂捲及「杳杳」的巴斯克乳酪蛋糕，也都是 Sharon 吃過後再回購的甜點：「既然要破壞自己的減肥計畫，一定要挑好吃的來吃才行！」

問 Sharon，團購對她來說的意義如何呢？她娓娓道出前陣在接受媒體採訪後的一個小故事，當時採訪都告一段落後，記者突然問：「Sharon，我感覺妳真的是一個商開，因為妳不但是好產品的商開，妳也是女創業家的商開，總是透過特殊的角度，幫我們找出許多女創業家動人的故事，讓我們可以把她們的故事鼓舞更多的人。」這段充滿真心的回饋，讓 Sharon 感到非常開心，因為這些動人的故事和美好的商品，也讓她在無形中獲得正能量，讓自己能繼續在工作及生活中朝著目標前進。

延伸閱讀：

時間總是不夠用？跳脫「效率陷阱」擺脫工作帶來的窒息感，創造你自己的最佳狀態！

家庭與職場兼顧不是夢！從日常的小事著手改善，將家庭活動排進專屬的「工作行事曆」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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